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Giriş Tarihi: 23.3.2022

Süper yatlar için güvenli liman Türkiye

MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Süper yatlar için güvenli liman Türkiye
İngiltere'de mal varlıklarına el koyulan, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç'in 'yüzen saray'ları Eclipse Marmaris'e ve 'My Solaris' Bodrum Limanı'na demirledi.



Eclipse, 164 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci yatı. Yaklaşık 350 milyon Euro'ya mal olan Eclipse, 2009'da Hamburg'da üretildi. 6 katlı yatta, lüks süit odaların yanı sıra helikopter pisti ve yüzme havuzu, sinema, spor salonuna sahip. 430 milyon Sterlin değerindeki My Solaris ise140 metre uzunluğunda. Ultra lüks yat 48 kabin, yüzme havuzu, restoran, helikopter pisti ve 60 kişilik mürettebata sahip.
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Süper yatlar için güvenli liman Türkiye
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