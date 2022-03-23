TEMA’nın meselesi ağaç değilmiş

Türkiye
Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), İBB yönetimince Dolmabahçe ve Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacının kesilmesine destek vermesi şaşkınlık yarattı. TEMA'nın açıklamasında, "Hastalığın tedavisi mümkün değildir. Mantarın ağacın iletim demetlerini tıkaması ve topraktan alınan suyun iletimi kesmesi, yerleştiği iletim demetlerinin kök, gövde ve sürgünlerde olması sebebiyle hastalıklı ağaçların bakım çalışmaları ile kurtarılması da mümkün değildir. Karantina tedbirleri alınarak ağacın kesilmesi ve imha edilmesinden başka önerilen bir çare bulunmamaktadır" şeklinde dikkat çeken ifadelere yer verildi. Aynı TEMA, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
ve babası Hasan İmamoğlu
'nun, Kaz Dağları
'nda aldığı arsalarda ağaçları keserek yeşil alanları betona çevirmesine de sessiz kalmış, bu bölgede 10 adet havuzlu lüks villa yapmasına ilişkin de açıklamada bulunmamıştı. TEMA'nın bu tutumunu siyasiler ve vatandaşlar tepkiyle karşıladı:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar:
TEMA, Gezi Parkı'nda kökünden taşınan 5 ağaç için tüm şehirlerde vatandaşları hükümete karşı eyleme çağırmıştı. Bugün kesilen ağaçlar için İBB'nin açıklamasının arkasına saklanması arasında sizce de çelişki yok mu?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ:
Mesele ağaç değil, hiçbir zaman da olmadı. Bunu biliyoruz da, bari bazı şeyleri bu kadar alenen yapmayın.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas:
Çelişkiler yumağında bir TEMA yönetimi.
Prof. Dr. Ruhi Ersoy:
Kesmeden tedavi yolları aranmalıydı. 'Mesele üç beş ağaç değil' diyen zihniyetin tabiat istismarcılığı bu olayla deşifre olmuştur.
Elif Şahin:
Ne bir rapor var dosyada, ne bir belge. Adrese teslim, ısmarlama açıklamalar. Kusursuz bir samimiyetsizlik.
Ceyhan Ulus
: Ağaç kesen CHP olunca TEMA Vakfı'nın çevreciliği mefta olmuş.