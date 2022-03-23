Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener’in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı

"PROJENİN ERKEN BİTİRİLMESİYLE YÜKLENİCİYE ÖZEL AVANTAJ SAĞLANDIĞI YALANDIR"

Projenin erken bitirilmesiyle yükleniciye özel avantaj sağlandığının yalan olduğu vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hong Kong ile Çin arasındaki çoğunluğu viyadüklerden oluşan köprü-tünel-viyadük sistemi şeklinde uzanan projenin 'köprünün kilometre maliyetinin 360 milyon dolar, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise bu maliyet '900 milyon dolar' denmiştir. Elmalar ile armutlar ancak böyle karşılaştırılabilirdi. Dünyanın en uzun asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 1 milyar 750 milyon avrodur. Uzunluğu ise 4,6 kilometredir. Bir ilkokul işlemi yapalım. Maliyeti, kilometreye bölelim 380,4 milyon avro çıkar. Bu da yaklaşık 418,7 milyon dolar yapar. Köprü'müzde çok farklı teknolojinin uygulandığını aşikardır. Buna rağmen rakamın çok büyük bir farklılık göstermediği tespit edilebilir. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kilometre maliyetinin 900 milyon dolar olduğu yalandır. Projemiz, 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarıyla tamamlanmıştır. Görevli şirket tarafından ödenen kamulaştırma bedeli, işletme ve ağır bakım maliyeti ile finans maliyeti dahil olmak üzere toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken, görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon (12 yıl sonrası için) avrodur. Bu bedel, işletme süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, yüklenici firmalara rant sağlandığı yalandır."

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Projesi ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edileceğinin altı çizilerek, şu bilgiler paylaşıldı: