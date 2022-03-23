Uzman çavuş ve doktor arasındaki darp olayında idari soruşturma daha kapsamlı yürütülecek

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda, doktor Tahir Tarımer'i darbettiği iddiasıyla tedbiren görevinden uzaklaştırılan uzman çavuş Ali Aladağlı, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasıyla görevine iade edilip; doktor hakkında soruşturma açılmıştı. Uzman çavuş Aladağlı'nın hastaneden çıkışı sırasında, hastanede görevli sağlık çalışanları tarafından alkışlanarak protesto edilmişti.

Olaya ilişkin Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince, olaya karışanlar hakkında idari soruşturma başlatıldı. Başhekimlik ilk etapta, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından hastanede görevli aralarında doktor ve hemşirelerin de olduğu sağlık çalışanı hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında o gece olay yerinde bulunanların, protesto eden sağlık çalışanlarının ve görüntülerde tespit edilen kişilerin bilgisine başvurulacak. Önümüzdeki günlerde, olayı hassasiyeti ve geniş kapsamlı olmasından dolayı, Sağlık Bakanlığında müfettiş görevlendirilebileceği öğrenildi.