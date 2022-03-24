Fuat Oktay: Cumhurbaşkanımız liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülleri Töreniyle ödüller sahiplerini buldu. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Oktay, savaşın sona ermesi için diplomasi trafiğinin sürdüğünü söyledi.



"BU KRİZİN SONLANMASINI İSTİYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Özel Ödülleri Töreni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rusya Ukrayna Savaşının hem kültürel değerleri hem de kültürel mirası tehdit ettiğinin altını çizdi. Oktay, "Rusya-Ukrayna savaşı sadece sivilleri değil bölgedeki kültür hazinelerini de katleden çok yönlü bir insani trajedidir. Biz bu trajedinin her yönüyle bir an önce sona ermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz. Bu krizin daha fazla insan, çevre ve kültür katline yol açmadan sonlanmasını istiyoruz. Giden canların da yıkılan değerlerin de geri dönüşü yoktur, çözüm konusunda gayretlerimizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

"ÖDÜLLER TİTİZ ÇALIŞMAYLA BELİRLENDİ"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri hakkında konuşan Ersoy, bu ödüllerin kültür ve sanat dünyasına çok önemli bir katkı sağladığını belirtti. Ödüllerin belirlenmesinde değerlendirme kurulunun son derece titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Ersoy, ödül alan isimleri şu şekilde açıkladı:

"Yapılan değerlendirme neticesinde ise 2021 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri'ne; Afyonkarahisar Caz Festivali ile Afyonkarahisar Klasik Müzik ve Caz Derneği, Türk Edebiyatı Dergisi ile Türk Edebiyatı Vakfı ve 'milli şuur ve geleneklere bağlılık ülküsüyle yürüttüğü sayısız faaliyeti' ile Türk Kültürüne Hizmet Vakfı layık görülmüştür."



Bakan Ersoy, ödülü alanlara kültür ve sanat dünyasına yaptıkları katkı nedeniyle teşekkür etti. Ödüle layık görülen kurumların faaliyetlerine ilişkin video gösteriminin ardından kurum temsilcilerine ödülleri verildi.