Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin 13 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Helikopterin düşmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcılar, soruşturma başlattı ve kaza kırım ekibi oluşturuldu.

Eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ile Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve aile fertleri, 16 Şubat 2011'de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, olayla ilgili "özel yetkili savcı ve özel yetkili mahkeme" talep etti.

Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre, helikopterin düşmesinde ihmali, hatası olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan ailenin talebini de dikkate alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı içeriğinin incelenmesi için Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.

Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra da soruşturma dosyası tekrar Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına döndü. Bu süreçte 2014 ve 2016'da ana soruşturma dosyasına 2 kez takipsizlik kararı verildi.

Olaya ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında ise 20 Haziran 2016'da takipsizlik kararı verildi. BBP ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, 13 Temmuz 2016'da takipsizliğe karşı itirazda bulundu.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, itiraza ilişkin incelemesinin ardından 10 Nisan 2018'de, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

ANA SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından konuyla ilgili 25 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, milletin gönlünde acısı hala taze olan bu elim olaya ilişkin tüm iddiaların eksiksiz ve ayrıntılı şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için ana soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmeye devam ettiği belirtildi.

Soruşturmanın özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında elde edilen tüm deliller ışığında yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Gelinen aşamada, olayın nasıl meydana geldiği, olayın oluşumunda harici kişilerin kastı, kusuru ya da ihmali bulunup bulunmadığı gibi hususlarda tüm soru işaretlerinin giderilmesine yönelik yeni bir rapor hazırlanması için konusunda uzman isimlerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti teşekkül ettirilmiştir." ifadesine yer verildi.

FETÖ'NÜN SORUŞTURMAYA MÜDAHALESİYLE İLGİLİ DAVA AÇILDI

Soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) müdahalesiyle ilgili, aralarında FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum olan eski yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları kaydedilen iddianamade, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği belirtildi.

GPS CİHAZI SÖKÜLMESİYLE İLGİLİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak 2021'de birleştirildi.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her 2 dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında sanık sayısı 17'den 20'ye çıktı. Muharrem Tunç'un vefatı sonrası sanık sayısı 19'a düştü.

Sanıklar, 22 Mart 2020'de ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Şu ana kadar 5 duruşmanın yapıldığı davada, en son 14 Şubat 2021'de görülen duruşma 3 gün sürdü, sonraki duruşma ise 23 Mayıs'a ertelendi.

Bu arada, İstanbul'da hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil Bakum'un, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün müdahalesine yönelik verdiği ifadesi de ana soruşturma dosyasına girdi. Bakum'un 23 Mayıs'taki duruşmada dinlenmesi bekleniyor.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNDEKİ İHMALE İLİŞKİN DAVALAR KARARA BAĞLANDI

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki ihmallere ilişkin görülen davalar ise karara bağlandı.

Dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen, helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada mahkum oldu.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2020'de Özmen'i üst sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yerel mahkemenin kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesince, ilk derece mahkemesi sıfatıyla 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı dava da 5 Şubat 2020'de karara bağlandı.

Bu kapsamda dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, indirim uygulanmadı. 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Davanın itiraz incelemesi ise Ceza Genel Kurulunda sürüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında, arama kurtarma faaliyetlerinde ihmali olduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 16 Kasım 2020'de Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yargılama sonucunda 15 Şubat 2021'de görülen karar duruşmasında, Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu'na "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 1'er ay hapis cezası veren mahkeme, aynı suçtan Ali Arıduru'yu 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta'yı da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 4 Mart 2021'de kararı hukuka uygun buldu.

YAZICIOĞLU AİLESİNİN 13 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı ve ailesinin avukatı Kemal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Açılan ve karar çıkan dosyaların olduğunu ancak ana dosyanın halen açılmadığını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Bu dosyada birçok şüpheli var. Özellikle helikopterin düşürülmesiyle ilgili hem hava hareketliliği hem karbonmonoksit bakımından diğer unsurlar yönünden soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmada netleşen birçok delil oluşmuş olmasına rağmen şu ana kadar henüz dava açılmış değil. Bilirkişi incelemesi yapılıyor. Hava kazalarında helikopterin düşürülmesinde kaza kırım ekibi oluşturuluyor. Biz bu ekibe ve hazırladıkları rapora itiraz ettik. Şimdi yeniden kaza kırım ekibi yerine de geçebilecek nitelikte kapsamlı bilirkişi incelemesi yapılıyor. Bu inceleme yapıldıktan sonra ana soruşturma dosyasında bir davanın açılmasını bekliyoruz. Özellikle suikastla ilgili kısım burası."

"YARGI GEREĞİNİ YAPIYOR"

Yargılanan bazı sanıkların davayı uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bir tanığın sorgulamasının 10 saat sürdüğü oluyor. (Bazı sanıkların) Duruşmayı usule boğarak, detayda tanıkları gererek, tanıkların söylemesi gereken esas unsurları söylemesine engel olacak şekilde çeşitli profesyonel çıkışları olduğunu görüyoruz, tanıkları etkileme gayretlerini de görüyoruz. Sanıkların bir kısmı (FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle) 2-3 kez müebbet hapis cezasıyla mahkum olan sanıklar. Sanıkların zaten var olan bu cezaları olduğu için üzerlerinde rahatlık olduğunu ve bu dosyayı da akamete uğratmak, yargılamayı geciktirmek için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz ama bunlar yargıyı yıldırmaz. Yargı gereğini yapıyor, basiretle yargılamalar devam ediyor."

Helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesine yönelik 2014 yılında verilen takipsizlik kararının arkasında örgütlü yapı olduğuna ilişkin iddialar olduğunu belirten Yavuz, "GPS cihazlarının sökülmesine ilişkin soruşturmada, 2014 yılında verilen takipsizlik kararının örgütlü yapının bir gayretiyle oluştuğuna dair iddialar var. Bu iddiaları yargı araştırıyor. Eğer bu iddia gerçekse, gerçek bu yönlü ortaya çıkarsa çok vahim bir olayla karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullandı.