Muş’taki evlat nöbetinde aile sayısı 29 oldu

MUŞ
'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından sorumlu tuttukları HDP
il binası önünde evlatları için eylem yapan ailelerin sayısı 29'a yükseldi. HDP'nin il binası önünde çarşamba günleri eylem yapan aileler, 49'uncu haftayı geride bıraktı. 2014'te 22 yaşındayken evinden kandırılarak dağa kaçırılan ve 8 yıldır haber alamadığı kızı Dilber Doğan
(30) için eyleme katılan anne Refika Doğan
ile birlikte ailelerin sayısı 29'a yükseldi. 2014'te Bursa
'da çalıştığı sırada kandırılarak dağa kaçırıldığı oğlu Ersin için eylemini sürdüren anne Ayten Koçhan
, "Bizler evlatlarımızı için eylemimizi sürdüreceğiz. Bir tane çocuğumuz dağda kalmayana kadar devam edeceğiz. Bizler evlatlarımızın derdi içerisindeyken, onlar nevruz kutluyorlar, şenlik düzenliyorlar. Bizim ciğerimiz yanıyor. Bizler sadece evlatlarımızı istiyoruz. HDP ve PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz" dedi. Oğlu Yusuf için eylemini sürdüren baba Mehmet Zeki Budak
ise, "49'uncu haftamızda, 29 aile olduk. Bizler burada gözyaşı dökerken, acı çekerken PKK, HDP nevruz bayramı kutluyor" diye konuştu.