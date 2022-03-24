Yargıtay’dan Hatice Kaçmaz açıklaması: "Basında yer alan ifadeler hukuki temelden yoksundur"

Yargıtay'ın 33 yaşındaki TRT sanatçısı Hatice Kaçmaz'ın Orhan Muris tarafından öldürülmesiyle ilgili kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de gündem oldu ve tepkiler ardı ardına gelmeye başladı. Hatice Kaçmaz hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlere ilişkin Yargıtay Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Orhan Munis'in Hatice Kaçmaz'ı kasten öldürmesi nedeniyle aldığı cezaya ilişkin çıkan haberler karşısında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapıldığına dikkat çekildi.

Yargıtay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tasarlamanın kabulü için; sanık tarafından öldürme kararının şarta bağlı olmaksızın verilmesi, suç işleme kararı ile fiilin icrası arasında sükûnetle düşünebilmeye yetecek kadar zaman geçmiş olmasına rağmen sanığın bu karardan vazgeçmemesi, yaptığı plan doğrultusunda eylemini soğukkanlılıkla gerçekleştirmesi gereklidir. Bu içtihatlar doğrultusunda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı reddedilmiştir.

Ceza Genel Kurulunca sanık hakkında verilen müebbet hapis cezasının azaltılması söz konusu değildir. Kaldı ki müebbet hapis cezası hükümlünün hayatı boyunca devam eder. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 sayılı Kanunun 107/2 maddesi gereğince müebbet hapis cezasına mahkum olanlar ancak iyi halli olarak 24 yılı hapiste geçirdikleri takdirde koşullu salıvermeden yararlanabileceklerdir.

Meydana gelen olayda, maktulden kaynaklanan herhangi bir haksız hareket bulunmadığı gibi, sanığın soruşturma ve yargılama sırasında pişmanlık duyduğuna ilişkin beyan ve davranışları yargılamayı yapan mahkeme heyeti tarafından samimi görülmediğinden hakkında haksız tahrik ve takdiri indirim de uygulanmamıştır. Ayrıca sanığın 22.02.2001 tarihinde işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkum olduğu cezanın; şartlı tahliye tarihinden hak ederek tahliye tarihi arasındaki ceza süresinin de aynen infazı gerekecektir.

Kanuni belirlilik içtihatların istikrarı ile sağlanmakta olup benzer olaylarda aynı kararların verilmesi adaletin gereğidir. Nitekim Yargıtayın en önemli görevlerinden biri ülke genelinde içtihat tutarlılığını sağlamaktır."

Yargıtay Başkanlığı, Orhan Munis'in cezasının indirildiği, birkaç yıl yatıp çıkacağı,evliliği kabul etmeyen kadının öldürülmesi indirim nedeni sayıldı şeklindeki söylemlerin hukuki temelden yoksun olduğunu, ifade ve basın özgürlüğü sınırlarını aştığını, yargı gücünün tarafsızlık ve otoritesinin sağlanması amacına saldırı boyutlarına ulaştığını bildirdi.