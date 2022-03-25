CHP’de yeni tartışma: Meclis Grup Başkanvekilliği

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkanvekilliğine talip oldu. Gümrükçü'nün bu talebiyle CHP'nin İl, İlçe ve Gençlik Kolları Başkanlığındaki tartışmalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, konuyu yönetimin gündemine taşıyarak Gümrükçü'nün adaylığına yeşil ışık yaktı. Yönetim Kurulu toplantısında konuyu gündeme getiren Durmaz; "Utku Gümrükçü aday olmalı, CHP Grup Başkanvekili olacak olan kişinin siyasi altyapısı olmalı. Utku Gümrükçü siyasetten geldi" sözleriyle destek verdiği öğrenildi.



Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü

İl Başkanı Deniz Yücel'in ise, "Daha zaman var. Seçilecek arkadaşımız il başkanının vekili olacak ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışacak. Hem bizimle hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile uyumlu çalışacak birisi olmalı, zamanı gelince bunlar konuşulur." diyerek konuyu kapattığı aktarıldı.

Daha önce Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da Gümrükçü'ye destek açıklamasında bulunurken CHP Meclis üyesi Serkan Kalmaz Gümrükçü'nün, grup başkanvekilliği çıkışına tepki göstermişti.



İzmir İl Başkanı Deniz Yücel

3 YILDIR ÖZUSLU YÜRÜTÜYORDU

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayında yapılacak Komisyon ve Grup Başkanvekili seçimlerine sayılı gün kala CHP'de ortalık yine karıştı. CHP'nin mevcut grup başkanvekili Mustafa Özuslu'nun yakın çevresine 3 yıldır sürdürdüğü grup başkanvekilliği görevini bırakacağını söylemesi üzerine yerine kimin seçileceği parti içinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

GÜMRÜKÇÜ ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, geçtiğimiz günlerde flaş bir çıkış yaparak bu makama aday olduğunu açıkladı. Gümrükçü adaylık gerekçesini ise, "Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim büyüğümüz, geçmişte birlikte siyaset yaptığımız bugün de birlikte çalıştığımız bir ağabeyim. Onun başarılı olması için üzerimize ne düşerse ben yapmaya varım, kendisi de onu bilir. 'Aday olma' derse olmayız, başkanımıza karşı ona rağmen bir hareket içinde değiliz aksine onu güçlendirmek için, onun haykırışının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak için adayız, bunu kendisi de bilir" olarak açıkladı. Gümrükçü'nün adayım demesi parti içinde rahatsızlık yarattı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Gümrükçü'ye desteğini açıklarken CHP'li Meclis üyesi Serkan Kalmaz'dan tepki geldi. Kalmaz Gümrükçü'nün adaylık açıklamasının CHP'yi iç çekişmelere sürükleyeceğini öne sürerek karşı çıktı.

MURAT AYDIN'DA KARAR KILDILAR İDDİASI

Gümrükçü'nün kente bomba gibi düşen adaylık açıklamasının ardından, parti kulislerinde Yücel ve Soyer'in Gümrükçü'nün adaylığına sıcak bakmadığı, Özuslu'dan boşalacak koltuk için ikilinin Karşıyakalı Meclis üyesi eski hakim Avukat Murat Aydın'ın gelmesine sıcak baktığı öne sürüldü. Soyer'in bazı ilçe belediye başkanlarına, "Murat Aydın'la yol yürüyeceğim" dediği bilgisi de kulislere yansıdı.



İzmir İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz

İL YÖNETİMİNDE DURMAZ'DAN "GÜMRÜKÇÜ" ÇIKIŞI

"İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili kim olmalı" tartışması CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısına taşındı. Edinilen bilgiye göre; İl Başkan Yardımcısı Özcan Durmaz, dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında İl Başkanı Deniz Yücel ve yönetim kurulu üyelerine Nisan ayında gerçekleşecek olan Meclis Grup Başkan Vekilliği seçimleri için çağrıda bulunduğu, Durmaz'ın, "Utku Gümrükçü aday olmalı, CHP Grup Başkanvekili olacak olan kişinin siyasi altyapısı olmalı. Utku Gümrükçü siyasetten geldi" dediği, İl Yönetim kurulu üyesi Aygül Eryılmaz'ın da Durmaz'a destek verdiği öne sürüldü.

BAŞKAN YÜCEL'DEN SERT TAVIR

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıdan sızan bilgilere göre İl Başkanı Deniz Yücel'in Durmaz'ın sözünü keserek, "Daha zaman var. Seçilecek arkadaşımız il başkanının vekili olacak ancak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla çalışacak. Hem bizimle hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile uyumlu çalışacak birisi olmalı, zamanı gelince bunlar konuşulur" diyerek konuyu kapattığı aktarıldı.

SANDIĞA KIRMIZI IŞIK

Öte yandan Gümrükçü'nün "Eğer aday olursam açık oylama değil, sandık kurdurturum ve o seçimi alırım" dediği öne sürüldü. İl Başkanı Deniz Yücel'in ise sandık konusunda "Ben bugüne kadar grup başkanvekilliği seçimlerinde Tunç Başkanı ezdirmedim, sandık kurulmasına izin vermem" dediğini ifade edildi.

Şimdi tüm gözler Nisan ayında Meclis toplantısında yapılacak seçimlere çevrildi.