Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kızıltepe merkez İpek Mahallesi'nde akraba olan 2 taraf arasında yaşanan silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre bugün öğleden sonra meydana gelen olayda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle iki taraf arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırsında Harmandüzü Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ferman Ertaş (31) olay yerinde hayatını kaybederken Tuncay Ertaş ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve olayla ilgisi olanların yakalanmasına yönelik çalışmanın ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.