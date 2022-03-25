Millet İttifakı’nda adaylık oyunları! CHP’li Muhittin Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na: Gönlümüzün adayı sizsiniz...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıktan desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini bir kez daha veto eden Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı ile ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli