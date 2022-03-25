Millet İttifakı’nda adaylık oyunları! CHP’li Muhittin Böcek’ten Kılıçdaroğlu’na: Gönlümüzün adayı sizsiniz...

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcıları, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri, 81 il başkanı, 973 ilçe başkanı, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarının katılımıyla Antalya'da bir otelde düzenlenen 'Büyük Örgüt Buluşması'na katıldı.
Törende konuşma yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partilerinin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.
"BİZİM GÖNLÜMÜZÜN ADAYI SİZSİNİZ"
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Bizim gönlümüzün adayı sizsiniz. Millet İttifakı'nın alacağı her kararın arkasında ve yanındayız. İttifakın vereceği karar doğrultusunda gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞINI VETO ETMİŞTİ
CHP Genel Başkanı geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın potansiyel Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta, iki ismi de bir kez daha veto ederek, 'Görevlerine devam edecekler' demişti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıktan desteklediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismini bir kez daha veto eden Kılıçdaroğlu, kendi adaylığı ile ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı:
Elbette (kabul ederim). Cumhurbaşkanlığı onurlu bir görev. Beş genel başkanın benim ismimi telaffuz etmesi her şeyden önce benim için onur. Ayrıca beş genel başkanın bana güven duyması anlamına geliyor, bu da benim için son derece önemli