Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde çalışmalar tamamlandı! Bilirkişi raporu yazıyor: Suikast mı, kaza mı, ihmal mi?

YAVUZ: RAPOR ÇIKTIKTAN SONRA DOSYA AYDINLANACAK

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz, helikopterin düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada tayin edilen bilirkişi ekibinin, soruşturmanın geleceği açısından çok önemli olduğunu söyledi. Helikopterin düşmesinin ardından bir kaza kırım ekibi kurulduğunu hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Kaza kırım ekibi, uçan hava aracının neden düştüğünü ya da nasıl düşürüldüğünü açıklayan bir rapor hazırlarlar. Bu çerçeve içerisinde usulsüz bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. O usulsüz oluşturulan yetkisiz kaza kırım ekibinin hazırladıkları geçersiz bir rapor vardı. O rapor son dereceye yetersiz, hüküm kurmaya zaten elverişli olmayan bir rapor. O raporun yerine geçecek bir şekilde etkili uzman kişilerden oluşan bir rapor hazırlanması gerekiyordu. Bu bağlamda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı 9 kişiden oluşan bir bilirkişi kuruluna sevk etti. Bilirkişinin raporunu hazırlaması yakındır. Bilirkişi heyeti, raporu hazırladığı takdirde daha somut verilere ulaşmış olmayı umuyoruz. Eğer dosyanın üstü kapatılmaya çalışılmıyorsa yapılacak şey budur. Bu çerçeve içerisinde sorduğumuz yüzlerce cevapsız soruya belki kısmen cevap bulma imkânımız olacak bu rapor hazırlandıktan sonra. Bu raporu bekliyoruz ve rapor çıktıktan sonra dosya aydınlanacak."

'13 YIL, DEVLET HAYATINDA DA UZUN BİR ZAMAN'

Bugün itibariyle olayın üstünden 13 yıl geçtiğini, ortadan tek bir suç varken tek bir soruşturma yerine birçok soruşturma ve davanın görüldüğünü ifade eden Avukat Kemal Yavuz, olayın tek bir dosyada ele alınması gerektiğini ifade etti. Yavuz, "13 yıldır iğneyle kuyu kazarak bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz bu hukuk mücadelesi içerisinde biz kimseyi zan altında tutarak değil, delilsiz asla konuşmadan bir soruşturma yürüterek, adil olmak istiyoruz. 13 yıl, insan ömründe de devlet hayatında da uzun bir zaman. Gecikmiş adalet, adalet değildir ilkesinden hareket edersek yargı açısından da oldukça uzun bir zaman ve kabulü de mümkün olmayan bir zaman. Bu akımdan bizim, yüce Türk adaletinden beklediğimiz bir an önce soruşturmanın tamamlanması Hak edenlerin hak ettiği cezayı almak üzere mahkemelere sevk edilmesini bekliyoruz. Türk adaletinden beklediğimiz budur. Adalet gecikmez, tez verilmeli" diye konuştu.