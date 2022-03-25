NATO’dan barış çabalarımıza teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi ve ikili görüşmelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kırım'ın ilhakına her zaman karşı çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya konusunda özel bir konumda yer aldığını belirtti. Erdoğan şunları kaydetti:

Montrö Sözleşmesi'nin sağladığı yetkileri Karadeniz'de gerilimi azaltmaya yönelik kullanıyoruz.

Nihai çözümün Rusya ve Ukrayna ile uluslararası kamuoyunun kabul edeceği muteber bir formüle dayanması gerektiğini düşünüyoruz.

Mutat temaslarımın yanı sıra liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdim. Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık, ikili gündemimiz çerçevesinde istişarelerde bulunduk. Türkiye ekonomik ve askeri gücüyle bölgesinde barışın azim ve kararlılığına sahiptir. Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ifadeler oldu.







Gerek Sayın Putin, gerek Sayın Zelenski ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Temennimiz o ki, liderlerle yapacağımız görüşmelerde Türkiye'nin arabuluculuğuna yönelik olumlu talep, teklif gelirse biz hazırız. Bu işler Ankara, İstanbul, farklı vilayetimiz olur.

Liderlerle görüşmemizde aldığımız yaklaşım Türkiye'nin bu arada kurduğu ilişkilerin ne denli sıcak olduğu, ne denli buralardan olumlu bir yaklaşım sergilediği. Bundan dolayı bizlere teşekkürleri oldu. Liderler zirvesinde ayrıca orada da yine Türkiye'ye yönelik teşekkürler var. Attığımız adımlardaki sıcak temaslar tabii liderlerin de dikkatini çekiyor. Bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı devam ettireceğiz.

Bizimki adeta barış politikası olmuştur. Barış politikasının dışında bir yöntem kazandırmaz, kaybettirir. Bizim temennimiz bu arayışı sürdürmek ve bununla beraber işi barıştırabilmek. Bunu sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Savunma sanayimizin önüne bazı müttefiklerimiz tarafından kısıtlamaların kaldırılması ortak menfaatimizdir. Müttefikler arasında gizli-açık ambargoların bırakın uygulanması, konuşulmaması gerekir.



ERDOĞAN'DAN 6 MADDE VURGUSU



RUSYA'NIN Ukrayna'ya saldırısının ardından yoğun bir barış diplomasisi sürdüren Başkan Erdoğan, bu çabalarıyla dünyanın takdirini toplarken NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de damgasını vurdu. Erdoğan, görüştüğü liderlere







Türkiye'nin savaşın sonlandırılmasına dönük çabalarının yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile yaptığı telefon görüşmeleriyle ilgili bilgi aktardı. Türkiye'nin istikrar, barış ve müzakere için bugüne kadar sürdürdüğü çabaları liderlerle paylaşan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde gündeme gelen 6 maddeyle ilgili de atılabilecek adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.



İKİLİ GÖRÜŞME TRAFİĞİ



BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Brüksel'deki ikili temaslarına, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile başladı.







NATO Karargâhı'ndaki görüşme 50 dakika sürdü. Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Estonya Başbakanı Kaja Kallas'la da birer görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la görüşmesi ise yaklaşık 40 dakika sürdü. Macron, Erdoğan ile Ukrayna'da ateşkes ve kalıcı barış için çalışacaklarını söyledi.







Görüşmenin iyi geçtiğini belirten Draghi, Türkiye, İtalya ve Fransa'nın yakında üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Kallas da "Ukrayna uzun vadeli yardımımıza ihtiyaç duyuyor. Bu bağlamda Türkiye'nin çabalarını takdir ediyorum" dedi.





Johnson ise bir soru üzerine "Türkiye'nin şu anda (Ukrayna'ya destek noktasında) yapığı en önemli katkılardan biri bence çok değerli olduğunu düşündüğüm (Bayraktar) TB2'lerdir" ifadesini kullandı.



MÜLTECİLER ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI



Mültecilere sahip çıkma konusunda uluslararası toplumun iyi bir imtihan vermediğini de geçmişteki tecrübelerimizden çok iyi biliyoruz. Evini ve yurdunu terk etmek zorunda kalan çaresiz insanların göz rengine, diline, inancına, kültürüne göre ayrımcılığa uğramasını esefle karşılıyoruz. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkes kapısına gelen mültecileri desteklemeli, sıkıntılarının hafifletilmesi için elini taşın altına koymalıdır.







NATO ZİRVESİ'NDEN NET MESAJ: PUTİN'E ÜLTİMATOM



NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından yayınlanan ortak bildiride Rusya'ya derhal ateşkes ve askerlerini çekme çağrısı yapıldı. Çin'e de Rusya'nın girişimlerini desteklememe uyarısında bulunuldu. Sivillere yönelik saldırılar şiddetle kınanırken, NATO'nun Ukrayna'ya yardım konusundaki kararlılığı dile getirildi. Bildiride, "Savaşa son vermek için Rusya'ya ağır yaptırımlar ve siyasi bedeller uygulandı. Rusya üzerinde uluslararası baskıyı sürdürmeye kararlıyız" denildi. Görev süresi 30 Eylül 2023'e uzatılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de şunları kaydetti: "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya savaş açarak 'büyük hata' yaptı. Bu çatışmanın Ukrayna sınırlarını aşarak NATO ve Rusya arasında topyekûn bir savaşa dönüşmemesi gerekiyor."