Tarihi eser kaçakçılığı rüşvetle ortaya çıkmış

AYDIN
merkezli 11 ilde düzenlenen ve aralarında Aydın Arkeoloji Müze
Müdürü'nün de olduğu 34 kişinin gözaltına alındığı tarihi eser kaçakçılığı operasyonunun yankıları sürerken, yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı, Aydın Arkeoloji Müzesi
'ndeki envanter sayımı ve herhangi bir eksik olup olmadığının tespiti için iki müfettiş görevlendirdi. Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız
'ın 18. yüzyıla ait heykeli satmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı.
MÜTEAHHİT RÜŞVET İSTEDİ
Aydın Müze Müdürlüğü Koruma Kurulu
tarafından inşaat öncesinde arazide tarihi eser olup olmadığının tespiti için yapılan sondaj çalışmasını yürüten müteahhidin, arsa sahibi vatandaşlardan rüşvet istediği ve tarihi eser kaçakçılığının böyle ortaya çıktığı öğrenildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmış, Aydın merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda ise aralarında Aydın Arkeoloji Müze Müdürü Abdülbari Yıldız ve bazı müze çalışanlarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı.