Bakan Derya Yanık A Haber’de duyurdu: Ödemeler yükseldi

'ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU'

Oldukça yoğun bir program izledik. Biliyorsunuz her yıl BM Kadın Statüsü Komisyonu 8 Mart'ı takip eden süreçte yani 12-14 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar bir dizi etkinlik düzenler. Oturumlar, kadın konularının tartışılması ve BM üye devletler nezdinde de bir genel bakış açısı geliştirmek ve mümkün mertebe bir yaklaşım ortaklığı geliştirme çabasıdır. İki yıldır pandemiden dolayı çevrimiçi yapılıyordu. Bu sene nispeten daha hibrit bir biçimde yapıldı. New York'ta Türk Evimizin açılmış olması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. BM dışındaki programlarımızın hemen hemen tamamını Türk Evi'nde gerçekleştirdik.

İlk programımız ABD'de New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla değişik dönemlerde uzun yıllar orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik. ABD'deki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde.

Türkiye'nin nasıl göründüğünü, Türkiye'ye nasıl büyük umutlarla bakıldığını ne kadar çok güvenildiğini Ukrayna-Rusya krizindeki arabuluculuk rolü ve merkezde durup hakkaniyeti gözeten tutumu sebebiyle nasıl umuda dönüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönelen prestiji Türkiye'den 10 bin km ötede olunca çok daha göğsümüzü kabarttı.Çok verimli bir toplantı oldu, devam ettireceğiz. Oldukça yoğun ve toplantı dizisi oldu. ABD'de yaşayan yabancı kanaat önderleriyle bir araya geldik. Aralarında Müslüman olanlar da vardı. BM toplantıları oldukça hareketli ve etkili geçti. Toplantılar tamamında Ukrayna konusu konuşuldu. Bu anlamda oradaki çatışmaların sona erdirilmesi ve özelliklerin sivillerin korunması noktasındaki tavırları çok açıktı. Bu toplantılarda Ukrayna ile ilgili tutum alınması gerektiği ve bir ses vermesi gerektiği ortaya kondu. Ama tabi bunun için somut bir çerçeve çizilmedi.