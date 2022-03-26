AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bergama Belediyesi tarafından yapılması planlanan Millet Bahçesi'ne yönelik Bergama'da yaptığı basın toplantısında, "Bergama Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır. Bergamalı hemşehrilerimizin yıllardır beklediği sosyal alanı, AK Parti olarak biz ilçemize kazandıracağız, hem de tüm engellemelere rağmen'' dedi.

İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDI

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere Bergama'ya gelen AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, toplantı öncesi Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyt Umutlu, Aşkın Uyar, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Memduh Çoban ile birlikte, Belediye Hizmet Binası'nda bir basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Nasır, toplantıda Bergama Millet Bahçesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak şunları söyledi ; ''Sosyal yaşam alanlarının yok denecek kadar az olduğu Bergama'nın tam kalbinde yapılacak olan Millet Bahçesi için 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan ihale için yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Ancak gelinen noktada yüklenici firma, işe zamanında başlayamadığı için sözleşmeyi feshetti. Siyasi saiklerle hareket eden CHP Milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP Bergama ilçe teşkilatı, CHP Belediye Meclis üyeleri topyekün bu hizmetin Bergama'ya yapılmasını önlemek için çaba harcadılar.'' dedi.

"ESNAFI MAĞDUR ETMEKTEN ÇEKİNMEDİLER"

Millet Bahçesi'ne karşı durarak, esnafı bu uğurda örgütleyen CHP'nin davalar açtırdığına dikkat çeken Nasır, "Bu mahkemelerden dolayı, işe zamanında başlanılamaması nedeniyle yüklenici firma tarafından iş feshedildi" dedi. Feshedilen Millet Bahçesi ihalesinin en kısa zamanda yeniden yapılacağını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Bergama Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışanların hevesi kursağında kalacaktır" dedi.

"SAMİMİ OLSALARKDI ESNAF ÇARŞISI'NI DESTEKLERLERDİ"

Bergama'nın 30 yıllık rüyasının, gelmiş geçmiş tüm Belediye Başkanlarının hayalinin, ilçenin tam kalbindeki Millet Bahçesi'ni AK Parti iktidarı olarak yapacaklarının altını çizen Milletvekili Nasır, "Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bergamalı hemşerilerimiz Çamlı Park ile birlikte 51 bin metrekare alana yapılacak olan Millet Bahçesi'nin yapılmasını istiyor ve bekliyorlar." dedi. CHP zihniyetinin esnafın yanındaymış gibi görünüp, esnafı bile zorda bıraktığını basın toplantısında belirten Milletvekili Necip Nasır, "Samimi olsalardı, esnaf için Bergama Belediye Başkanımız sayın Hakan Koştu tarafından yapılacak olan Esnaf Çarşısı'na destek verirlerdi. Destek yerine köstek olup, esnaf çarşısı yapılmasın diye mahkeme kapılarını aşındırdılar. Mahkemelerde açılan davalarda, Bergama Belediyesi lehine red kararları birer birer geldi. Ne oldu; bu süreci uzattırıp, Millet Bahçesi'ne başlanmasını önleyerek, esnafı daha da mağdur ettiler. Millet Bahçesi'nin yapılmasını engellemeye çalışan, Kiraz'da Devlet Hastanesi yapılmasını engelleyen, Konak Tüneli'nin yapılmasına karşı çıkan bu bağnaz, sorumsuz siyasi anlayışla mücadele etmeye devam edeceğiz.'' dedi.

"SOYER'İ SAMİMİYETE DAVET EDİYORUM"

Buca cezaevi alanı için sosyal medyadan paylaşım yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, 'samimiyet ve ilkeli siyaset' yapmaya davet eden Milletvekili Necip Nasır, "Bergama Millet Bahçesi'nin yapılmaması için her türlü oyunu oynayan, esnafı da siyaset uğrunda kurban etmekten çekinmeyen, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer, çok değil, yedi ay önce basına verdiği demeçlerde esnafa işyeri ister gibi göründü. Ardından 'hepsi yeşil alan olsa neden karşı gelelim' dedi. Sonra Buca Cezaevi yeri gündeme geldiğinde, Millet Bahçesi yapılmasını istedi. Bu iki açıklamasını sayın Tunç Soyer iyi düşünsün. Buca için istediğini Bergama için de istesin. Samimiyetini o zaman görürüz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Buca için yaptığı açıklama ile malumun ilanı yapıldığına işaret eden Nasır, "Buca paylaşımı ile bir kez daha görülmüştür ki; Bergama'da vatandaşın istediği devasa büyüklükteki Sosyal Yaşam Alanı'nı siyaseten istemiyorlar. Biz Bergamalı hemşerilerimizin 30 yıllık rüyasını gerçekleştirip, 7'den 70'e herkesin yararlanabileceği Sosyal Yaşam Alanı olan Millet Bahçesi'ni yapacağız. CHP zihniyeti halk yararına yapılmaya çalışılan her projeye engel olmaya çalışıyor. Vatandaş bunu görüyor, sandık geldiğinde hesabını soracaktır" dedi.

"BERGAMA'NIN VİZON PROJELERİN YAPMAKTAN VAZGEÇMİYORUZ"

Vatandaşa Bergama'da en iyi hizmeti sunabilmek için vizyon projeleri gerçekleştirmekten vazgeçmeyeceklerini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, "Biz biliyoruz ki; karşı gelenler, Bergama Millet Bahçesi bittiğinde, herkesten önce koşa koşa sosyal yaşam alanının imkanlarından yararlanmaya gelecekler. Hepimiz birlikte bunları da göreceğiz. Bizler, o zaman onları yine kucaklarız. Onlar gibi hizmete engel olmaya, hizmetten faydalanılmasına mani olmaya çalışmayız. UNESCO Dünya Mirası Bergama siyaset üstü bir yer. Biz burada politika yapmıyoruz, biz burada yeşili, çocukları ve geleceğimizi korumak istiyoruz" dedi.