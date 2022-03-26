FETÖ’nün firari bilirkişileri zaman aşımından kurtuldu! Filmlere taş çıkaran kumpas serüveni

TÜBİTAK görevlisi Tahsin Türköz, Erdem Alparslan ve Hayrettin Bahşi'nin, Balyoz davasının delil CD'leriyle ilgili bilirkişi raporunu eksik ya da yanlı düzenledikleri iddia edilmişti. O bilirkişilere İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası istemiyle Ocak 2015'te dava açıldı. Ancak o yıl üçünün de yurt dışına kaçtığı belirlendi. Bahşi'nin Şubat 2015, Alparslan ve Türköz'ün Nisan 2015'te ülkeden çıkış yaptıkları tespit edildi.

2'Sİ ABD'YE, 1'İ ESTONYA'YA KAÇTI

Erdem Alparslan'ın ABD'de bulunan Bare Cotton Corferation (Bare Cotton) ile sistem uygulaması ve yazılım geliştirme konusunda bağımsız yüklenici anlaşması yaptığı belirlendi.

Tahsin Türköz'ün de ABD'de bulunan UCSC Silicon Valley Extension isimli bir üniversitede 2 Eylül 2015 tarihi itibariyle 15 Haziran 2016 tarihine kadar devam edecek olan sertifika programına kabul edildiğini gösteren belgeler mahkemeye gelmişti.

Hayrettin Bahşi'nin ise Estonya Tallin Teknonoji Üniversitesi'nde bilgisayar bölümünde araştırmacı olarak çalıştığı ortaya çıktı.

NATO TATBİKATINDAN ÇIKARILDI

Eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Müdürü olan Hayrettin Bahşi'nin Estonya'da NATO ülkelerinin katılacağı Siber Güvenlik tatbikatında görevli olduğu ortaya çıkmış, Türkiye'nin Estonya Büyükelçiliği girişimiyle FETÖ'cü hain NATO tatbikatından çıkartılmıştı.

ABD'DE "TYSON" OLDU

Eski TÜBİTAK Eski Siber Güvenlik Enstitüsü Müdür Yardımcısı Tahsin Türköz'ün ise firar ettiği Amerika'da ismini "Tyson" olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

DAVANIN İLK HAKİMİ DE FETÖ'CÜ ÇIKTI

FETÖ firarileri yurtdışında yeni kumpaslar peşinde koşarken, İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, 3 TÜBİTAK bilirkişisi hakkında 20 Kasım 2015'te yakalama kararı çıkarmıştı. Ancak yargılamayı yapan o hakim de FETÖ'cü çıktı.

23 Eylül 2016'da davanın 12'nci duruşması yapılacaktı. Hakim İlhan Karagöz, 4 Temmuz 2016'da, yani 15 Temmuz darbe girişiminden 11 gün önce, üstelik tatil günü, taraflara bildirmeden, kendi kendine bir duruşma yaptı. Katibi de zorla alıkoyup, 572 sayfalık tuhaf bir karar yazan hakim Karagöz, bu işi kendisine ilhamla bildirilmiş bir görev gibi düşündüğünü belirtti.

BİLİRKİŞİLERİ AKLAMAYA ÇALIŞTI

O kararında Fetullah Gülen'e övgüler düzen, Gülen'in peygamber soyundan geldiğini ve terör örgütü lideri olmadığını savunan Karagöz, seçimle iktidara gelmiş AK Parti'ye ise çete dedi. Askeri de darbe yapmaya çağıran Karagöz, 572 sayfalık kararının kısa karar olduğunu, gerekçeli kararını daha sonra yazacağını belirtti.

Sonuç olarak, hakim Karagöz, FETÖ'cü bilirkişiler hakkındaki davanın reddine karar verdi. Sonra da Bursa'da bir hastanenin psikiyatri kliniğine yattı. 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği anlaşıldı. FETÖ kalkışması başarısız olunca tutuklandı. Halen cezaevinde olan o eski hakime verilen müebbet hapis cezası da geçtiğimiz günlerde Yargıtay'da bozuldu. Yargıtay Ceza Dairesi, Karagöz'ün "darbe teşebbüsünden" değil, "örgüt üyeliğinden" cezalandırılması gerektiğini kaydetti.

FETÖ'CÜ HAKİMİN KARARI 'YOK HÜKMÜNDE'

FETÖ'cü bilirkişilerin davasında ise hakim İlhan Karagöz'ün tutuklanmasından sonra 572 sayfalık şizofrenik karar "yok hükmünde" sayılmıştı. Yeni hakim, kaçak bilirkişilerin davasına ağır ceza mahkemesinin bakması gerektiğine karar vermişti. Dosya, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gitse de sonra tekrar Asliye Ceza Mahkemesine geri gönderildi. O davada dün yeni bir gelişme yaşandı.

ŞİMDİ DE ZAMAN AŞIMINA GİRDİ

İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, eski TÜBİTAK bilirkişileri Tahsin Türköz, Erdem Alparslan ve Hayrettin Bahşi'ye "bilirkişilik görevini kötüye kullanma" suçundan açılan davanın zaman aşımından düşmesine karar verdi.

Kararda, görev suçunda olağan zaman aşımı süresinin 8 yıl, olağanüstü dava zaman aşımı süresinin ise 12 yıl olduğu kaydedildi. FETÖ'cü bilirkişilerin de 19 Şubat 2010'da hazırladıkları rapor nedeniyle suçlandıkları belirtilerek, suç tarihinden itibaren 12 yıllık olağanüstü zaman aşımı süresinin geçmiş olduğu vurgulandı. Bu nedenle sanıklar hakkındaki kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşmesine karar verildi.

CEZASIZ KALDILAR

7 yıldır kaçak oldukları için savunmaları bile alınamayan FETÖ'cü bilirkişiler hakkındaki yakalama kararları da kaldırıldı. Yapılan yargılama giderleri de kamu üzerine bırakıldı. Kumpasçıların suçları cezasız kaldı.