Yanan ormanların yerine 310 milyon fidan dikıldi

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yıl ülke genelinde 22 ilde toplam 71 orman yangını meydana geldi. Yanan alanları yeniden yeşertmeye çabalayan Orman Genel Müdürlüğü
ekipleri, toplamda 310 milyon fidan dikti.
8 AYDA REKOR
Orman Genel
Müdürü Bekir Karacabey
, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde yaşanan büyük yangınların tahribatıyla ilgili çalışmalar ivedilikle planlandı. 8 ay gibi kısa bir sürede yanan alanların yüzde 55'inde çalışmalar tamamlandı. Böylelikle yanan alanlarda 310 milyon fidan yeşermiş olacaktır" dedi.