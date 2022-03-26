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Giriş Tarihi: 26.3.2022

Yanan ormanların yerine 310 milyon fidan dikıldi

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Yanan ormanların yerine 310 milyon fidan dikıldi
Geçtiğımiz yıl ülke genelinde 22 ilde toplam 71 orman yangını meydana geldi. Yanan alanları yeniden yeşertmeye çabalayan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, toplamda 310 milyon fidan dikti.

8 AYDA REKOR
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Yaz döneminde yaşanan büyük yangınların tahribatıyla ilgili çalışmalar ivedilikle planlandı. 8 ay gibi kısa bir sürede yanan alanların yüzde 55'inde çalışmalar tamamlandı. Böylelikle yanan alanlarda 310 milyon fidan yeşermiş olacaktır" dedi.
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Yanan ormanların yerine 310 milyon fidan dikıldi
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