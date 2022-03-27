2 yıl aradan sonra ilk İngiliz kafilesi Milas’a geldi

Easy Jet Havayollarının A-320 tipi uçağıyla 180 yolcu Bristol'den Milas'a geldi. İki yıl aradan sonra Milas'a gelen İngiliz yolcular, halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri M. Ünver Böke ise, "Milas-Bodrum Havalimanı'na yılın ilk yurtdışı uçuşu gerçekleşti. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında yakalanan yolcu rakamları oldukça önemliydi; sadece gelen yolcuda 500 bin bandının üzerinde rakamlar elde etmiştik. 2022 yılında bu rakamların da çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Sadece bölgemizin ve ülkemizin değil, dünyanın ender güzellikteki destinasyonlarından olan Milas-Bodrum'un etkisini yitiren küresel pandemi koşulları ile birlikte tüm dünyadan daha çok ziyaretçi tarafından ziyaret edileceğini düşünüyorum" dedi.