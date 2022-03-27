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Giriş Tarihi: 27.3.2022 18:34

2 yıl aradan sonra ilk İngiliz kafilesi Milas'a geldi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
2 yıl aradan sonra ilk İngiliz kafilesi Milas’a geldi

Milas-Bodrum Havalimanı, Easy Jet Havayolları’nın Bristol’dan düzenlendiği seferle yılın ilk dış hat uçuşunu karşıladı. 180 yolcu Bristol’den, Milas’a geldi. İki yıl aradan sonra Milas’a gelen İngiliz yolcular  terminalde yerel halk oyunları ve çiçeklerle  karşılandı.

Easy Jet Havayollarının A-320 tipi uçağıyla 180 yolcu Bristol'den Milas'a geldi. İki yıl aradan sonra Milas'a gelen İngiliz yolcular, halk oyunları ve çiçeklerle karşılandı.

Milas-Bodrum Havalimanı Mülki İdare Amiri M. Ünver Böke ise, "Milas-Bodrum Havalimanı'na yılın ilk yurtdışı uçuşu gerçekleşti. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında yakalanan yolcu rakamları oldukça önemliydi; sadece gelen yolcuda 500 bin bandının üzerinde rakamlar elde etmiştik. 2022 yılında bu rakamların da çok üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Sadece bölgemizin ve ülkemizin değil, dünyanın ender güzellikteki destinasyonlarından olan Milas-Bodrum'un etkisini yitiren küresel pandemi koşulları ile birlikte tüm dünyadan daha çok ziyaretçi tarafından ziyaret edileceğini düşünüyorum" dedi.

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2 yıl aradan sonra ilk İngiliz kafilesi Milas'a geldi
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