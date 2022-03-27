AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay’dan Zeydan Karalar’a sert tepki

Başkan Mehmet Ay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı beceriksizliği yüzünden yapamadığı işler için sürekli bahaneler ürettiğini söyledi.

Başkan Mehmet Ay, açıklamasında "Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Adana'mızdaki otoban bağlantı yoluyla ilgili yalan ve algıyla Adanalı hemşehrilerimizi ve kamuoyunu aldatmaya çalışmıştır. Biz de her zaman olduğu gibi gerçekleri açıklayarak, Adanalı aziz hemşehrilerimizin yanıltılmasına müsaade etmeyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları arasında 5 yıl önce yapılmış bir protokol ile bu bağlantı yolları yapılması kararlaştırılmıştır. CHP'li Zeydan Karalar, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı devraldığında bu bağlantı yollarının yüzde 70'i tamamlanmıştı. Beceriksiz ve yönetme kabiliyeti olmayan CHP yönetimi, yüzde 70 seviyesinde devraldığı projenin geri kalan yüzde 30'luk kısmını ancak 3 yılda bitirebilmiştir." dedi.

İNSANLARI KANDIRMAYIN

Başkan Ay; açıklamasının devamında; "Yolun açılacağı günün sabahı sosyal medyadan paylaşım yaparak, 'Biz 6 ay önce bitirdik. Açılması bekleniyor' diyerek Karayolları'nı ve önceki yönetimi suçluyorsun. Ardından '16.00'da açılacak' diye yeni paylaşım yapıyorsunuz. Biz de 'Bugün açılacağını bildiğin halde, mağdur edebiyatı yapıp, beceriksizliğine kılıf arama. İşini yap. İnsanlar sizden hizmet bekliyor deyince' '16.00'da açılacak' diye yaptığın paylaşımı silmek zorunda kalıyorsun. Yalanlarınızla, yapmaya çalıştığınız algılarınızla vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmayın." ifadelerini kullandı.

3 YILDA BİTİRDİN

Projenin 6 ay önce bitirilmediğini, kısa süre önce bitirildiğini hatırlatan Başkan Ay; "Karayolları'na 2 Mart 2022'de başvuru yaptınız. Karayolları bu başvuru üzerine ivedilikle bağlantı yollarının 26 Mart 2022'de açılması noktasında bilgilendirme yaptı. Yapılan yazışmalar tarihleriyle birlikte ortadayken Adanalı'ları yanıltmak adına yapılan bu açıklamalar asla iyi niyetli değil, asılsız ve mesnetsizdir. Unutmayalım, ne kadar perdelemek isteselerde hakikat her zaman yalanı yener ve gerçeklerin er-geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Adana ve Adanalılar asla yalan, dolan sevmez, harbi olmak Adanalı'lığın şanındandır. Adana'mız kimsenin oyuncağı olmayacak kadar kıymetlidir. Sayın Karalar, şovu bırak, işine bak. Adana sizden hizmet bekliyor" dedi.