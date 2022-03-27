Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin’den, CHP’li Seyit Torun ve Safranbolu Belediyesi’ne cevap

AK Parti Karabük genişletilmiş il danışma meclis toplantısına katılan Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi ve TBMM 23.dönem başkanı Mehmet Ali Şahin, CHP Ordu Milletvekili ve Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Seyit Torun'un TBMM de yaptığı "İstanbul'a ihaneti yıllar sonra itiraf edenleri uyarıyoruz; Safranbolu'ya ihanet etmeyin. Safranbolu'nun doğasına, tarihine ve turizmine bir hançer gibi saplanacak bu imar planından vazgeçin. Dünya mirası ilçemizden rant elinizi çekin. Vicdan sahibi bürokratlara da sesleniyoruz: İktidarın yeni bir ihanetine ortak olmayın." İfadeli açıklamasından sonra CHP li Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin "Sivil toplum örgütlerini topladım, hükümet yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Safranbolu'da sit alanlarını değiştiriyormuş. Burada işte kurum altındaki birtakım yerleri koruma olmaktan çıkartacak, bir tavır içerisindeymiş. Biz eylem yapalım, hatta afişler asalım, hükümeti protesto edelim, söylevine cevap verdi.



Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Şahin 2019 yılında İmar değişikliği için Belediye'nin gücü yetmediğini ve Bakanlıktan kendi imzalı yazı ile talep de bulunduğunu belirterek "Safranbolu Belediye Başkanı demiş ki; 'Sivil toplum örgütlerini topladım, hükümet yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Safranbolu'da sit alanlarını değiştiriyormuş. Burada işte kurum altındaki birtakım yerleri koruma olmaktan çıkartacak, bir tavır içerisindeymiş. Biz eylem yapalım, hatta afişler asalım, hükümeti protesto edelim. Mehmet Sarı'yı aradım, dedi ki; 'Evet böyle bir şey var.' Bende Murat Kurum'u aradım. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza böyle bir şey söyleniliyor dedim. Dedi ki 'İki sene önce bu Safranbolu Belediyesi'nden gelme bir talep. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne dosyayı havale ettik.' Yazılan yazıda Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse diyor ki 'Yukarıda anılan karar doğrultusunda, 2860 sayılı kültür ve devlet varlıklarını koruma kanunu kapsamında meri koruma amaçlı imar planlarında revizyon yapılması hasır olmuştur.' Yani diyor ki; 'Koruma amaçlı yapılan imar planlarında değişiklik yapılması gerekmektedir.' 'Bu kapsamda yapılması gereken koruma amaçlı imar revizyonu planı Genel Müdürlüğünce yürütülmesi talebi ile konunun değerlendirmesi hususunu talep ederim.' 26.09.2019'da yapılmış bu, yani yerelden gelmiş. Safranbolu Belediyesi istemiş ki burada 'Koruma amaçlı imar planlarında değişiklik yapılmasını istiyoruz. Buna bizim gücümüz yetmiyor, bakanlık olarak siz yapın.' Bakanlıkta bir çalışma başlatmış, ihale açmış, bir firma almış bunu gelmiş yerinde yasal sınırlar içerisinde Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun da hassasiyetleri göz önünde bulundurularak bir çalışma yapmış. Bu çalışmayı yaparken ilgili arkadaşlar diyorlar ki bana 'bu çalışmayı yapan o işi alan firma sürekli Safranbolu Belediyesiyle iletişim halindeydi. İnanıyorum ki bu talebi mimar olması dolayısıyla Safranbolu için gerekli gördüğü için Bakanlıktan istedi ama daha sonra CHP'li bazı meclis üyeleri bazı sivil örgütleri 'Burada koruma alanları ortadan kaldırılacak, sit alanları iptal edilecek.' gibi yaygaralarla Elif hanımın üzerine geldiklerini tahmin ediyorum. Elif Hanım'da sıkıldı, çekindi, onlar gibi konuşmaya, hareket etmeye başladı. Afiş asıldı mı bilmiyorum ama eğer asarlarsa elimdeki bu talebin Elif Köse imzasıyla başlatıldığını tüm Safranbolulular bilecek, onun talebi olduğunu bilecek." dedi.



"SAFRANBOLU BELEDİYESİ YENİ İMAR PLANINDAN VAZGEÇERSE BAKANLIK İPTAL EDECEK"



Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin, bakanlığın Safranbolu için yaptırdığı imar planının iptal edilebileceiğinin de altını çizdi ve "Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Eğer Safranbolulular bu işten vazgeçerse, hemen bize bir yazı yazsınlar iptal edelim.' dedi. Ben buradan Elif Köse'ye diyorum ki eğer siz bu işte vazgeçerseniz 'Evet ben böyle bir talepte bulundum ama şimdi vazgeçiyorum.' Deyin, Bakanlık iptal edecek dolayısıyla böyle bir takım siyasi istismarlarla Ak Parti'yi falan yıpratmaya uğraşmayın. Bu iş sizden geldi, bu sizin talebiniz. Bana göre de ben mimar değilim, teknisyen değilim ama aslında ihtiyaç olmuştur Safranbolu'da. İhtiyaç olduğu için Elif Köse bu adımı atmıştır, çünkü kendisi mimardır bu işleri iyi bilir. Ama Elif Hanım görüyorsunuz ki bu CHP size bile iş yaptırmıyor bunu bilin" dedi.