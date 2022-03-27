Son dakika: Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul’da yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.

Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin ve barışın bir an evvel tesis edilmesinin ve bölgedeki insani durumun iyileştirilmesinin gerekliliğini vurgulayarak bu süreçte Türkiye'nin her türlü katkıyı vermeye devam edeceğini belirtti.

RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİ İSTANBUL'DA OLACAK

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.

RUSYA VE UKRAYNA HEYETLERİ 'MÜZAKERE' İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR

Türkiye, Rusya-Ukrayna krizinin barış yolu ile sonuçlanması için diplomatik hamlelerini sürdürürken, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 28-30 Mart tarihlerinde müzakere için Türkiye'ye gelecekleri öğrenildi.

Başkan Erdoğan Putin ile görüştü! Müzakereler İstanbul'da yapılacak

Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan parlamento üyesi David Arakhamia sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki devam eden müzakerelerin bir sonraki turunun 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılacağı duyurarak, "Bugün videokonferans yoluyla yapılan müzakerelerde, bir sonraki turun yüz yüze olarak 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de yapılmasına karar verildi. Ayrıntılar daha sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky ise yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna tarafı ile videokonferans yoluyla yapılan görüşmelerde bir sonraki turun 28-30 Mart tarihlerinde yüz yüze gerçekleşmesi kararı alındı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." dedi.