Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Mardin´de yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Derik Kaymakamlığı ve belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Derik Kuzey Havacılık Sportif Kulübü tarafından düzenlenen yarışmaya 18 ilinden 44 yamaç paraşütü pilotu katıldı. İlçeye 4 kilometre uzaklıkta bulunan Zeytinpınar Mahallesi´ndeki Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk tepesinden gerçekleştirilen uçuşlarda, paraşütleriyle gökyüzünde süzülen sporcular, hedef noktasına iniş yapmaya çalıştı. Yarışlar sonunda genel klasmanda Adem Keskin birinci, Şit Atış ikinci, Yılmaz Toksoy üçüncü oldu. Kadınlar klasmanında ise Kübra Bozlak birinci, Elifnur Bitmez ikinci, Nevruz Atış Palamut da üçüncü sırada yer aldı.

Kulüp klasmanında da İnegöl Belediye Gençlik birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye giren sporculara ödüllerini Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik verdi. Demirtaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bölgede alınan güvenlik tedbirlerinin ardından asayiş ve terör olaylarının azalmasıyla bu tür etkinlikleri artırmaya başladıklarını söyledi.

Vali Demirtaş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Derik'te, çok şükür bölgemizde güvenlik tedbirleri alındıktan sonra özellikle asayiş ve terör olaylarının azalmasıyla bu tür etkinliklerimiz artmaya başlamıştır. Bu etkinlilere vatandaşlarımızında ilgisinin olması bizleri çok mutlu ediyor. 18 ilimizden yaklaşık 50 sporcu bu etkinliğe katıldı. Etkinlik çok başarılı geçti. Geçmiş yıllarda da yapmıştık. Bu etkinliğimiz şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk anısına yapılmıştır. Ona da buradan Allah'tan rahmet diliyoruz mekanı cennet olsun. Gerçekten Derikliler ve Mardinliler bu etkinliğe ciddi ilgi gösterdiler. Buda bizi çok mutlu ediyor. Bir taraftan istihdam ve yatırımları artıracağız diğer taraftan da bu tür festivalleri ve etkinlikleri artıracağız. Memleketimizin birlik ve beraberliğinin artması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Evren Çakır: "Şehit kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk anısına etkinlik düzenledik. Ülkemizin 18 ilinden 44 sporcumuzun katlımıyla gerçekleştirdiğimiz ve bölgemiz açısından oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz şampiyonamız ilçemizin gelişimine ve yine ilçemizde sportif faaliyetlerin yaygınlaşıp genç kuşakların sporu benimseyip sportif beceriler kazanmasında oldukça anlamlı bir yere sahip olacaktır. Farklı bölgelerden gelen sporcularımızın bilgi ve birikimlerini ilçemizdeki gençlerimize aktarmaları aynı zamanda sporun birleştirici gücü ve bizi ortak paydada bir araya getirmesi bakımından da oldukça önemlidir. Bizler ilçemizde böyle bir etkinliği icra etmekten ve ülkemizin farklı yerlerinden gelen geniş bir yelpazede bulunan sporcularımızı ve hakemlerimizi ve böylesi önemli ulusal şampiyonalarına ev sahipliği yapmanın ilçe olarak hep birlikte mutluluğunu yaşamaktayız." şeklinde konuştu.