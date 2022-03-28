Bursa’da deprem

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 16.47'de Bursa'da bir sarsıntı meydana geldi. Verilere göre Merkez üssü Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Onaç mahallesi olan depremin büyüklüğü 3,2 şiddetinde kaydedildi. Yerin 5.1 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı Bursa'nın birçok bölgesinde de hissedildi. Depremle ilgili açıklama yapan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar da geçmiş olsun dileklerini iletti. Kanar, "Merkez üssü Bursa-Mustafakemalpaşa Onaç Mahallesi'nde 3.1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.