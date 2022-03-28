FETÖ’ye yardım eden zanlı yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri kent genelinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler yaptıkları çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin adresini tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen, hapis cezası ile aranan 1 FETÖ sanığı cezaevine gönderildi.