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Giriş Tarihi: 28.3.2022

PKK’ya sınır ötesinde darbe

PKK’ya sınır ötesinde darbe
TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Zap, Avaşin, Metina ve Hakurk ile Gara bölgelerinde başlatılan 'Pençe Harekâtları' kapsamındaki hava destekli kara operasyonları sürüyor. Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyonda, 'Pençe-Şimşek' bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı terörist grup tespit edildi. F16 savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava harekâtında, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Barış Pınarı bölgesinde de 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hüseyin KAÇAR / SABAH
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PKK’ya sınır ötesinde darbe
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