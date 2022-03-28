PKK’ya sınır ötesinde darbe

TÜRK Silahlı Kuvvetleri
tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin
, Zap
, Avaşin, Metina
ve Hakurk ile Gara
bölgelerinde başlatılan 'Pençe Harekâtları' kapsamındaki hava destekli kara operasyonları sürüyor. Özel eğitimli komandoların katıldığı operasyonda, 'Pençe-Şimşek' bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen PKK'lı terörist grup tespit edildi. F16 savaş uçaklarınca gerçekleştirilen hava harekâtında, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan Barış Pınarı bölgesinde de 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Hüseyin KAÇAR / SABAH