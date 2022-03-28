Sas timlerimiz iş başında olacak

Ukrayna
'nın Rus Donanması
'na karşı kurduğu mayın hattının kopması sonucu serbest kalan 420 mayından biri dün İstanbul Boğazı
girişindeki Garipçe köyü açıklarında bulunarak mayın Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS
) timlerince etkisiz hale getirildi. SABAH, uzmanlara geri kalan 419 başı boş mayını ve alınabilecek önlemleri sordu.
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Gündoğdu Saruhanoğlu
: Mayın tehlikesi görüldüğünde Boğaz kapatıldı, deniz trafiği durdu. SAS timlerimiz mayını etkisiz hale getirmeyi başardı. Olası bir yeni mayın tehlikesine karşı SAS timlerimiz yine işlerinin başında olacaktır. Bu mayınların tespit edilip imha edilmesi onlar için zor bir iş değil ama İstanbul
'da denizcilik bir süre aksayabilir.
İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Deniz Biyoloğu Doç. Dr. Cem Dalyan:
Mayınlar deniz ekosistemi için tehdit olmasa da denizcilik için önemli sorunlara yol açabilir. Patlamasa dahi Boğaz trafiğini olumsuz etkileyecektir.
MAYINI İLK GÖREN KAPTAN: HEMEN ACİL DURUMA GEÇTİK
İSTANBUL Boğazı'nda mayını fark ederek görüntüleyen kuru yük gemisinin kaptanı Bahtiyar Mammadaliyev, 'Boğaz geçişi için sıra bekliyorduk. Gündüz olduğu için çıplak gözle fark ettik. Hemen acil duruma geçtik. Makine hazırlığı yapıp demirimizi aldık ve emniyetli bölgeye seyrimizi devam ettirdik' dedi.