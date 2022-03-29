48 ülkenin diplomatik temsilcisi Beyoğlu'nda toplandı, "barış" vurgusu yaptı

İstanbul Ukrayna ile Rusya heyetinin müzakeresine evsahipliği yaparken Beyoğlu'nda da 48 ülkenin başkonsolosu ve konsolos vekilleri bir araya geldi. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya gelen Arjantin'den İspanya'ya, İngiltere'den Azerbaycan'a, Filipinler'den Mısır'a beş ayrı kıtadan ülkelerin başkonsoloslarının ve konsolos vekillerinin buluştuğu toplantıda Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın son bulması ve yapılan görüşmenin barışla sonuçlanmasını istediler. Türkiye'nin bu müzakerelere ev sahipliği yapmasının çok önemli olduğunu belirten Başkonsoloslar ve vekilleri ayrıca Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Uluslararası Gastronomi Festivali ve Film Festivali düzenlenmesi teklifini olumlu karşıladılar.



Konuşmasına Rusya ve Ukrayna ilişkilerine atıfta bulunarak başlayan Başkan Haydar Ali Yıldız, kısa zamanda ilişkilerin normale dönmesini ve halkların bu süreçten en az zararla çıkmasını dilediklerini söyledi. Başkan Yıldız Beyoğlu'nun Türkiye'nin kültür sanat merkezi olduğunu, 48 farklı ülkeden temsilcilerin uluslararası kültür-sanat etkinliklerini istişare etmek üzere bir araya geldiğini söyledi. Yıldız, dünya barışına katkı sağlayacak en önemli unsurun kültür ve sanat olduğunu, Beyoğlu'nda gerçekleştirmeyi planladıkları festivaller ve kongrelerle farklı ülkelerden sanat severleri ağırlamak istediklerini vurguladı. Özellikle gençler arasındaki etkileşimin yarının dünyasında büyük katkısı olacağını söyleyen Başkan Yıldız, başta Gastronomi Festivali ve Film Festivali olmak üzere birçok projelerini birlikte hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Beyoğlu Think Tank Talks buluşmasında Başkan Yıldız'ın projelerine destek verilirken festivallerin yeri ve zamanı için planlama yapılması kararı alındı.