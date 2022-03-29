Ayasofya Camii Ramazan’a hazır

İstanbul
'un en önemli sembollerinden biri olan, 24 Temmuz 2020'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
ikinci kere ramazan
heyecanı yaşanıyor. Ramazan'a sayılı günler kala minarelere 'La İlahe İllallah
' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
sosyal medya hesabından mahya hazırlığının görüntülerini paylaştı. Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. AA
İlk sahura cuma gecesi kalkılacak
RAMAZAN ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.