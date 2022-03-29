Haberler Gündem Haberleri Ayasofya Camii Ramazan’a hazır
Giriş Tarihi: 29.3.2022

Ayasofya Camii Ramazan’a hazır

Ayasofya Camii Ramazan’a hazır

İbadete açıldıktan sonra ilk kez geçen yıl Ramazan ayının idrak edildiği Ayasofya Camii bu yıl da Ramazan’a hazır. Minareleri ‘La İlahe İllallah’ yazılı mahya ile süslendi

İstanbul'un en önemli sembollerinden biri olan, 24 Temmuz 2020'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ikinci kere ramazan heyecanı yaşanıyor. Ramazan'a sayılı günler kala minarelere 'La İlahe İllallah' yazılı mahya asıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından mahya hazırlığının görüntülerini paylaştı. Vali Yerlikaya, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'mizin minareleri yine ışıl ışıl. 'La İlahe İllallah' yazılı mahyamız bu ramazan ayında da İstanbul'umuzu ve gönüllerimizi aydınlatacak. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. AA

İlk sahura cuma gecesi kalkılacak
RAMAZAN ayının ilk günü 2 Nisan tarihine denk gelecek. İlk oruca ise 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan gece kalkılacak. 1 Nisan akşamı ise ilk teravih namazı kılınacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayasofya Camii Ramazan’a hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA