Bodrum’da kadını darp eden CHP’li tutuklandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezin Tekinkaya'nın ifadesi alındı. Trafikte Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı. Yıldızhan önce serbest kalsa da sonradan mağdur kadının vücudunda kemik kırığına sebep olduğu anlaşıldı. Bu durum Adli Tıp raporu ile tespit edildi. 10 gün iş göremez raporu alan Sezin Tekinkaya ikinci ifadesinde de şikayetinden vazgeçmedi. Bunun üzerine "Nitelikli yaralama" suçunun unsurlarının oluşması üzerine şüpheli bugün Başsavcılık talimatıyla yeniden gözaltına alındı.