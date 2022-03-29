FETÖ’nün organize telekulakçıları için mütalaa! 3 eski emniyet müdürü FETÖ yöneticisi

ABD'de yaşayan firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Sorumlu İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç ve yardımcısı Ahmet Kalender'in aralarında bulunduğu 44 polise yasadışı dinleme yaptıkları iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6 yıldır görülen davada, sanıkların savunmaları tamamlandı, tanıklar dinlendi. Sanıklar, yargılamayı uzatmak için günlerce, haftalarca savunmalar yaptı, taleplerde bulundu. Zaman zaman mahkeme heyetine ve Cumhuriyet savcısına, ileride kendilerinin yargılanacağı yönünde tehditvari ifadeler kullandılar. O davada söz sırası Cumhuriyet savcısına geldi. Savcı, davanın esasına ilişkin 43 sayfalık mütalaa hazırladı.

8 SANIK FİRARİ

Mütalaada, dava ve soruşturma sürecinden bahsedilerek, bazı sanıklarla ilgili yargılama aşamasında başka mahkemelerden birleşme talepli yeni dosyalar geldiği kaydedildi. Elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 8 firari sanığın, yakalandıklarında yargılanmaları için dosyalarının ayrılması gerektiği belirtildi.

Mütalaada, sanıklardan Mahir Çakallı, Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender'in örgüt yöneticisi konumunda olduğu, diğer sanıkların ise örgütün hiyerarşik yapısına dahil oldukları belirtildi. Çakallı, Ardıç ve Kalender'in "örgüt yöneticiliğinden" 15 yıldan 22,5 yıla kadar, diğer sanıkların FETÖ üyeliğinden 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

SUÇLARI ÇOK

Mütalaada, sanıklara ayrıca "Siyasal veya askeri casusluk", "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "iftira", "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "resmi belgede sahtecilik", "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, verileri yok etme veya bozma" suçlarından onlarca yıl hapis cezaları verilmesi istendi.

Sanıkların "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle de yargılandıkları, ancak bu davada bu suçtan beraat verilmesi gerektiği kaydedildi.

SÜRE İSTEDİLER

Savcının duruşmada mütalaasını okumasının ardından mahkeme başkanı, sanıklara söz hakkı verdi. Sanıklar ve avukatları, son savunmalarını yapmak için süre istedi. Mahkeme heyeti de süre verip duruşmayı erteledi.

Davada, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı polislerin 17 Aralık darbe girişimi öncesi, kendilerinden olmayan İstihbarat Şube polislerinin, FETÖ tarafından planlanan operasyonlardan haberi olup olmadığını öğrenmek için meslektaşlarını dinledikleri belirtiliyor. Bir ağır ceza mahkemesi başkanının telefonlarını da yasadışı dinleyen FETÖ'cü polislerin, daha sonra emniyetteki sunucuları sildikleri öne sürülüyor.

FETÖ'cü polislerin İstanbul Emniyet Müdürlüğünün hiyerarşik yapısı içerisinde yasa dışı örgütlenme oluşturup, suç işlemek amacıyla bir araya geldikleri vurgulanıyor.

DARBECİ KUMPASÇILAR

Öte yandan, Fetullahçı Terör Örgütü'nde yönetici konumunda gösterilen Nazmi Ardıç ve Ahmet Kalender, FETÖ'nün 17 Aralık Darbe Girişimi Davasında; Mahir Çakallı ise 25 Aralık Darbe Girişimi Davasında "Cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni devirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

FETÖ'nün Fenerbahçe'ye yönelik Şike Kumpası Davasında ise Nazmi Ardıç'a bin 971 yıl 1 ay, Ahmet Kalender'e bin 766 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.