IMF Nedir, Ne Zaman Kurulmuştur ve Nasıl Çalışır? Uluslararası Para Fonu (IMF) Kuruluş Amaçları Nelerdir?

Türkçe anlamı "Uluslararası para fonu" olan IMF, 189 üyesi bulunan bir örgüttür. 1947 yılında faaliyete geçen bu örgütün temel amacı global finansal düzeni takip etmek, borsa döviz gibi konularda denetim yapmak ve ihtiyacı olan ülkelere gerekli finansal desteği vermek olarak karşımıza çıkmaktadır.

IMF NEDİR?

IMF açılımı International Moneytary Fund olan ve Türkçe karşılığı "Uluslararası Para Fonu" olan dünya üzerinde yer alan en büyük örgütlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu örgüt; dünya üzerindeki finansal düzeni takip etmek, borsa, döviz kurları ve ödeme planları gibi konuları denetlemek ve bu konuları organize etmek amacı ile kurulmuş bir organizasyondur. IMF'nin bunlara ek olarak teknik ve finansal konularda devletlere destek sağlamak gibi bir görevi de bulunmaktadır. International Monatery Fund (IMF)'nin kuruluş tarihi 1944 yılıdır ve kurulduğu yer ise Amerika Birleşik Devletlerinin Hampshire eyaletinin Bretton Woods adlı yeridir. IMF 1944 yılında kurulmasına karşın 1947 yılında faaliyete geçmiştir. IMF günümüzde 189 ülkenin üye olduğu global bir teşkilat olarak karşımıza çıkar.

IMF NASIL ÇALIŞIR?

IMF yani International Monatery Fund, finansal olarak zor duruma düşmüş olan ülkelerin borç almasına yarayan bir kuruluştur. IMF, finansal olarak zor duruma düşen üye ülkelerine borç verir ve bunun üzerinden küresel ekonomiyi izler. IMF nin amacı uluslararası ekonomik istikrar oluşturmaktır. Aynı zamanda IMF uluslararası parasal işbirliğini de teşvik etmektedir. Bu sayede ülkeler arası ticaret dengeli bir biçimde gelişir.

IMF'NİN TEMEL AMAÇLARI NELERDİR?

1947 yılında faaliyete geçen ve açılımı International Monatery Fund yani Türkçe karşılığı "uluslararası para fonu" olan IMF nin kurulmasında bazı amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlar şu şekilde sıralanabilmektedir :