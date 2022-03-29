Mahkemeden flaş karar: ’Karabağ’ partisine geri döndü

PARTİSİNE GERİ DÖNDÜ

Bayraklı eski Belediye Başkanı CHP'li Hasan Karabağ, partisine geri döndü. Karabağ, geçtiğimiz yılın kasım ayında İl Disiplin Kurulu'nun kesin ihraç kararını onaylayan Yüksek Disiplin Kurulu'nun bu kararını mahkeme taşıdı. 7. Asliye ve Hukuk Mahkemesi, kesin ihraç kararını iptal etti.

NE OLMUŞTU?

Yerel seçimlerden kısa bir süre sonra CHP Bayraklı ilçe yönetimi Karabağ'ın partiden ihraç edilmesi için harekete geçmiş ve dosya hazırlamıştı. İl Disiplin Kurulu Karabağ'ın partiden kesin ihracına karar vermiş ancak karar Karabağ'a tebliğ edilmemişti. Geçtiğimiz aylarda alınan karar eski başkana iletildi. Karabağ da konuyu YDK'ya taşıdı. YDK da kesin ihracı onadı.