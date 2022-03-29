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Giriş Tarihi: 29.3.2022

‘Ruslar Kiev’den çekiliyor’ iddiası

‘Ruslar Kiev’den çekiliyor’ iddiası
Donbas'a yöneleceği iddia edilen Rus ordusunun Kiev'den çekilmeye başladığı öne sürüldü. Ukrayna ordusu, "Rus askerleri büyük kayıpların ardından Kiev bölgesinden geri çekiliyor" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı saldırılardan bu yanı Kiev'de büyük oranda kapalı olan okullar online eğitime başladı.
Çernobil Nükleer Santrali yakınlarındaki Slavutiç kasabasının Belediye Başkanı Yuri Fomichev yaptığı açıklamada, kasabayı işgal eden Rus birliklerinin geri çekildiğini duyurdu.
Ukrayna tarafı ayrıca "Lutsk şehrini vuran seyir füzesi Belarus'tan fırlatıldı" bilgisini geçti ve "Rus ordusu 17 bin askerini kaybetti" mesajını yayınladı.
Lviv'de savaşta yaşamını yitiren Ukrayna askerlerine cenaze törenleri düzenlenirken, Mariupol Belediye Başkanı kentin durumunun felaket olduğunu belirterek tüm şehrin tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.
Ukraynalı yetkililer savaşın ülke altyapısına verdiği zararın 6 milyar doları geçtiğini kaydetti.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaşta bugüne kadar 143 çocuğun hayatını kaybetti, 216 çocuğun da yaralandığı açıklandı.
BM, "Ukrayna'da en az 1151 sivil hayatını kaybetti" bilgisini paylaştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rusya donanmasına ait savaş gemilerinin ülkenin güneyindeki Karadeniz üzerinden füze saldırıları yapmaya hazırlandığını iddia etti.

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‘Ruslar Kiev’den çekiliyor’ iddiası
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