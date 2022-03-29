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Giriş Tarihi: 29.3.2022 22:24

Şanlıurfa'daki FETÖ davası karara bağlandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’daki FETÖ davası karara bağlandı

Şanlıurfa'daki FETÖ davasın karara bağlandı. FETÖ'nün sözde "Şanlıurfa il imamı olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Osman Nuri Karabaş'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün ceza verilirken, eşi Pembe Karabaş'a ise silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Osman Nuri ile eşi Pembe Karabaş, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanıklar, adalete güvendiklerini belirterek, tahliyelerini talep etti. Sanık avukatları ise örgütle bağının bulunmadığını iddia ettikleri müvekkillerinin sağlık problemlerinin olduğunu ileri sürerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan sanık Osman Nuri Karabaş'a 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verirken, sanığın eşi Pembe Karabaş'a ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

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Şanlıurfa'daki FETÖ davası karara bağlandı
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