SAS timi, ikinci mayını da etkisiz hale getirdi

Ukrayna
'da
Rus donanmasına karşı kurulan mayın hattının kopması sonucu Karadeniz'e dağılan 420 serseri mayından biri daha dün Sualtı Savunma Timi (SAS) tarafından etkisiz hale getirildi. Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesine bağlı Karadeniz kıyısındaki İğneada beldesinde denize açılan balıkçılar, yüzeyde mayına benzeyen bir cisim görünce İğneada Liman Başkanlığı ve Sahip Güvenlik Komutanlığı'na haber verdi. Kısa sürede gelen Sahil Güvenlik
ve SAS komandoları, Ukrayna kıyılarından koptuktan sonra denizde sürüklendiği tahmin edilen mayını önce emniyete aldı, daha sonra ise etkisiz hale getirdi. 3 gün önce İstanbul Boğazı
girişindeki Garipçe
açıklarında ilk mayın tespit edilmiş, SAS ekipleri o mayını da etkisiz hale getirmişti. SABAH İğneada'daki mayını ilk kez gören balıkçılarla konuştu. Arkadaşlarıyla birlikte Türk
- Bulgar sınırındaki bölgede denize açıldıklarını belirten Çağrı Martin adlı balıkçı, mayına 200 metre kadar yaklaştıklarını söyleyerek "Güneş doğduğu zaman çıktık, bu halde bile zor gördük. Çok korktuk, hemen takımı çekip limana çıktık. Teknede 4 kişiydik. Allah korusun, çok ciddi bir olay atlattık. Onun yanından 6 tekne geçmiş ve görmemişler. Arkalarından geçtim bana denk geldi, gördüm. Bu şartlarda can güvenliğimiz daha önemli olduğu için balığa çıkamayız. Önlem alınması şart. Allah korudu. Karayel ve poyrazla bunlar gelmeye devam edecek sanırım" dedi. Bölgede denize açılmanın yasaklanması üzerine İğneadalı balıkçılar tekneleriyle limana geri döndü.
ROMANYA DA BULDU
Öte yandan dün akşamüstü saatlerinde Romanya
açıklarında bir deniz mayınının daha bulunarak imha edildiği haberi geldi. Romanya Savunma Bakanlığı ülkenin Capu Midia
bölgesine yaklaşık 39 deniz mili uzaklığında bir balıkçının ihbarıyla bulunan mayının bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgedeki mayın tarama gemisinin görevini sürdürdüğü kaydedildi.