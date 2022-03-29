Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.
Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.
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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih açıklaması