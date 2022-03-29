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Giriş Tarihi: 29.3.2022 11:16 Son Güncelleme: 29.3.2022 11:26

Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih açıklaması

DHA
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan teravih açıklaması

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.

Son dakika haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ramazan ayı boyunca irşat faaliyetlerimizi büyük oranda yüz yüze gerçekleştireceğiz. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacaktır.

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih açıklaması
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