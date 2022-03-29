Yargıtay'dan emsal karar! "Erkek kadını köyle yaşamaya zorlayamaz"





İçtihatlara giren karara göre,davalı kadının boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle erkeğin davasının kabul edildiği ancak, "Davalı kadının köyde yaşamak istemediği, bu şekilde kadının birlik görevlerini yerine getirmediği" gerekçesinin kadına yüklenebilecek kusurlu davranış olmadığı belirtildi.