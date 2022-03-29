Binali Yıldırım balıkçı barınağını ziyaret etti

İzmir'de Balıkçı Barınağını ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün itibarıyla İzmir İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliğine devredildiğini kaydetti. Yıldırım, "İnşallah burası daha da güzelleşecek. Hem balıkçılarımız için hem de deniz turizmi amaçlı gelenlerin konaklayacağı, barınacağı güzel mekanlar Güzelbahçe'yi daha da güzelleştirecek. İş burada bitmiyor, bundan sonra yapılacak şey var, kamu-özel iş birliğiyle gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Barınağın yapımına başlamanın kolay olmadığını ifade eden Yıldırım, "Biz Güzelbahçe Belediye Başkanı'mızdan destek gördük, diğerleri için aynısını söyleyemem. Nihayet böyle güzel barınak, liman arası bir tesise Güzelbahçe ve İzmir sahip oldu." diye konuştu.

"BÜYÜK MUTLULUK YAŞIYORUZ"

Birlik başkanı Mehmet Aksoy da uzun yıllardır hasret çektikleri barınağa kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, Yıldırım'a teşekkür etti.