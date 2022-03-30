Köprülerin korkulukları tellerle bağlandı

KORKU İÇİNDE GEÇİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan köprülerin tel tel dökülmesi vatandaşın da büyük tepkisini çekiyor. İşyerine gitmek için köprüden motosiklet ile geçmek zorunda olduğunu belirten Selahattin Tolukan, "Köprüden korku içinde geçiyorum. Her an yıkılacakmış gibi geliyor. Kötü bir şey olduğu zaman mı yapacaklar. İnsanların güvenliği tehlikede. Mecbur kalmazsam bu köprüyü kullanmam" dedi.