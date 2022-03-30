Köprülerin korkulukları tellerle bağlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma köprüler adeta faciaya davet çıkarıyor. Hem Yavuzlar hem de Sinanpaşa köprülerinin demir korkuluklarının inşaat telleriyle birbirlerine bağlanması köprüden geçen vatandaşları hayretler içinde bırakıyor. Vatandaşlar tehlike saçan bu durumun bir an önce yetkililer tarafından çözülmesini istiyor.
TELLER SARKIYOR, TAHTALAR ÇÜRÜMÜŞ
Seyhan nehri üzerinde kurulan Merkez Park'ta bulunan Yavuzlar ile Sinanpaşa Gençlik Köprüsünün güvenliği ve bakımsızlığı risk taşıyor. Kırılan demir korkuluklar elektrik kabloları ve inşaat telleriyle birbirine bağlanırken, elektrik tellerinin sarkması ve tahtalarının çürümesi köprüden geçmek zorunda kalan vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oluyor.
KORKU İÇİNDE GEÇİYORUZ
Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan köprülerin tel tel dökülmesi vatandaşın da büyük tepkisini çekiyor. İşyerine gitmek için köprüden motosiklet ile geçmek zorunda olduğunu belirten Selahattin Tolukan, "Köprüden korku içinde geçiyorum. Her an yıkılacakmış gibi geliyor. Kötü bir şey olduğu zaman mı yapacaklar. İnsanların güvenliği tehlikede. Mecbur kalmazsam bu köprüyü kullanmam" dedi.