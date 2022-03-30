Manisa’dan 5 aile eyleme katıldı, sayı 279 oldu

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Her geçen gün katılımın yaşandığı eylem çığ gibi büyürken, Manisa'dan 5 aile daha eyleme dâhil oldu.

9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan Ömür Yalçın'ın annesi Kudret Aslan, 29 yıl önce dağa 15 yaşında dağa kaçırılan Gülseren Doğan'ın kardeşi Veysi Doğan, 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen Seyithan Yardımcı'nın babası Sadrettin Yardımcı, 29 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen Yasin Şenol'un ağabeyi Vahdettin Şenol ve 27 yıl önce dağa götürülen G.A.'nın kardeşi H.A.'nın eylemi katılımıyla sayı 279 oldu.

Manisa'dan gelen aileleri eylemdeki anneler, Türk bayrağı ve "Anneler kazanacak, PKK ve HDP kaybedecek" şeklinde sloganlar atarak karşıladı.