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Giriş Tarihi: 30.3.2022 14:45

Manisa’dan 5 aile eyleme katıldı, sayı 279 oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Manisa’dan 5 aile eyleme katıldı, sayı 279 oldu

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan annelerin HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 940 gündür devam ediyor. 274 ailenin sürdürdüğü eyleme her geçen gün katılımda sürüyor. Manisa’dan 5 ailenin daha eyleme katılımıyla sayı 279’a yükseldi.

Terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için Diyarbakır HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan annelerin evlat nöbeti sürüyor. Her geçen gün katılımın yaşandığı eylem çığ gibi büyürken, Manisa'dan 5 aile daha eyleme dâhil oldu.

9 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan Ömür Yalçın'ın annesi Kudret Aslan, 29 yıl önce dağa 15 yaşında dağa kaçırılan Gülseren Doğan'ın kardeşi Veysi Doğan, 6 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen Seyithan Yardımcı'nın babası Sadrettin Yardımcı, 29 yıl önce 23 yaşında dağa götürülen Yasin Şenol'un ağabeyi Vahdettin Şenol ve 27 yıl önce dağa götürülen G.A.'nın kardeşi H.A.'nın eylemi katılımıyla sayı 279 oldu.

Manisa'dan gelen aileleri eylemdeki anneler, Türk bayrağı ve "Anneler kazanacak, PKK ve HDP kaybedecek" şeklinde sloganlar atarak karşıladı.

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Manisa’dan 5 aile eyleme katıldı, sayı 279 oldu
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