Özbekistan ile 10 anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan
Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
'le gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu:
Dört yıl aradan sonra tekrar ata yurdumuzu ziyaret etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Malumunuz Türkiye
, Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, Özbekistan'da ilk büyükelçilik açan ülkedir. Özbekistan'da ilk başkonsolosluk açan ülke de Türkiye'dir. Semerkant
Başkonsolosluğumuz bir yıldır Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kültürel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir asır önce milletimiz Anadolu
'da kadını, erkeği ile İstiklal Harbi
'ni verirken, Özbek kardeşlerimiz de burada bizim için dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazıyordu.
Az önce başarıyla tamamladığımız Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi
'nin ikinci toplantısını maziden atiye uzanan yolculuğumuzda yeni bir adım olarak görüyoruz. Görüşmelerimiz neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72'ye yakın bir artışla 3.6 milyar doları aştı. En kısa sürede ki bir yıl hedef koyduk, '5 milyar dolar hedefini yakalayacağız' diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız.
Bunun için de bu toplantıyı iki senede bir değil, senede bir yapmak suretiyle bütün bu adımları yakın takibe almak istiyoruz. Bugün (dün) imzalanan Tercihli Ticaret Anlaşması
sayesinde hedeflerimize daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 anlaşmanın imzalanması demek, Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü bir şekilde ilerleyecektir.
Türk şirketlerinin Özbekistan'daki yatırımları 1.5 milyar dolara ulaştı. Müteahhitlik firmaları da Özbekistan'da bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 241 projeye başarıyla imza attı. Türk şirketleri, Özbekistan'ın 2022-2026 kalkınma stratejilerine ulaşmasına katkı sağlamaya hazırdır. Yatırımcılarımıza duyduğu güvenden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.
Geçtiğimiz sene rekor kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşimizi Türkiye'de misafir ettik. Bu hedefi 500 bine çıkarmamız mümkündür. Destinasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teşviklerle inanıyorum ki paket turizminde ileri hedefleri yakalayabiliriz.
Özellikle de Türk-Özbekistan Üniversitesi'nin kurulmasını karşılıklı olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Yarın (bugün) da şu andaki hazır üniversite binasını görecekler ve süratle adımları atacağız.
Yürüttüğü projelerin tutarı 50 milyon dolara yaklaşan TİKA aracılığıyla Özbekistan'da kalkınma desteklerini sürdürmekte kararlıyız.
2020 senesinde Türk Dünyasının Kültür Başkenti olan kadim Hive şehrini ziyaret edecek olmaktan büyük heyecan duyuyorum. Bildiğiniz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanı bir başka kadim şehrimiz Bursa'mızdadır.
SAVUNMA SANAYİİNDE İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ
Büyük potansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan da hiç kuşkusuz savunma sanayiidir. Savunma sanayinde nitekim bugün imzaları attık ve bu imzalarla birlikte de savunma sanayiinde imkânlarımızı, imkanlarınızla paylaşmaya hazırız. Türkiye'nin bu alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim ve kültüre kadar geniş bir alanda işbirliğimizi daha da geliştirmek konusunda mutabıkız.
MİRZİYOYEV: ATA YURDUNUZA HOŞ GELDİNİZ
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı
öncesinde Türk heyetine hitaben "Ata yurdunuza hoş geldiniz" dedi. Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle kurulan konseyin ikili ilişkilerde yeni sayfa açtığını, daha da gelişmesine katkı sağladığını belirten Mirziyoyev, "Özbekistan, böylesi bir diyaloğu sadece Türkiye ile kurmuş bulunuyor ve bu, ülkeler arasındaki yüksek düzeyli güven ve karşılıklı saygının yüksek bir göstergesidir" dedi.
TÜRKİYE DAİMA YANINIZDA OLACAK
Başkan Erdoğan'ın Özbekistan ziyareti dün başladı. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva karşıladı. Geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.
Erdoğan daha sonra Yeni Özbekistan Parkı'ndaki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk sundu. Erdoğan çiftine burada Mirziyoyev ve eşi Mirziyoyeva da eşlik etti. Resmi karşılama töreni ise Kök Saray'da gerçekleştirildi. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Mirziyoyev, heyetlerini birbirine takdim etti. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı öncesi açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de dapsamlı stratejik ortağı, dost ve kardeş Özbekistan'ın yanında olacaktır" dedi.
TAŞKENT'TE 'SEFALAR GETİRDİNİZ' MESAJLI KARŞILAMA
Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde başkent Taşkent'in ana caddeleri Türk ve Özbekistan bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan'ın fotoğraflarının yer aldığı elektronik tabelalara da "Hoş geldiniz" mesajları yansıtıldı. Kentte faaliyet gösteren Türk şirketleri ise binalarına Türk bayrakları astı.