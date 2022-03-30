Son dakika: İYİ Parti’de Yavuz Ağıralioğlu ve Koray Aydın’a tırpan! Başkanlık Divanı’nda değişiklik

Son dakika haberleri... İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener, başkanlığında gerçekleştirilen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında, Başkanlık Divanında değişikliğe gitti.

KORAY AYDIN VE YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NA TIRPAN!

Yapılan toplantı sonrası parti yönetiminde adeta deprem etkisinde değişiklikler gerçekleşti. Koray Aydın, Teşkilat ve Gençlik Politikaları Başkanlığı görevinden alınarak Siyasi İşler Başkanı olurken, Aydın'ın alındığı görev doğrudan Meral Akşener'e bağlandı. Partinin CHP ve HDP ile sık sık ters düşen ismi Yavuz Ağıralioğlu ise Başkanlık Divanı dışında kaldı.

Buna göre, Teşkilat Başkanı Koray Aydın Siyasi İşler Başkanı olurken partinin Teşkilat ve Gençlik Politikaları başkanlıkları doğrudan Akşener'e bağlandı.