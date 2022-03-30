Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddalarını tek tek yalanladı





İSTANBUL HAVALİMANI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği "İstanbul Havaalanı, şu kar yağışında bir bölümü çöken havaalanı. 6,3 milyar avroya garanti vermişler, maliyetini henüz tam bilemiyoruz. Bunlar 2 milyar 100 milyon avro ödeyeceklerdi, ödemediler. Erdoğan tek imzayla 2 milyar 100 milyon avroyu sildi" ifadelerinin yalan olduğu beyan edilen açıklama şöyle devam etti:

"İstanbul Havalimanı'nın kar yağışı sırasında hiçbir bölümü çökmemiştir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle çatısında kısmi çökme meydana gelen yapı, İstanbul Havalimanı'na 7 kilometre uzaklıkta geçici olarak faaliyet gösteren bir binadır. Yap-işlet-devret modeli ile hayata geçirilen İstanbul Havalimanı, 2020 yılında 23,4 milyon yolcu, 2021 yılında ise 36 milyon 988 bin 563 yolcuyla Avrupa havalimanları arasında iki yıl üst üste yolcu sayısı sıralamasında birinci sırada yer almıştır. Bilindiği gibi İstanbul Havalimanı, ilk işletme yılında garanti edilen 233,1 milyon avroluk dış hat yolcu gelirini aştığı için devlete 22,4 milyon avro tutarında ek ödeme yapmıştır. İstanbul Havalimanı'nın inşaat ve işletmesini üstelenen İGA'nın 2 milyar 100 milyon euroyu ödemediği ve borcun silindiği iddiası yalandır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Covid-19 salgınından etkilenen yap-işlet-devret modeli ve kiralama konumunda olan tüm havalimanları için işletmecilere geçerli olan destek paketini devreye almıştır. Bu karar uyarınca DHMİ, Covid-19 salgınını mücbir sebep kabul ederek tarafların yükümlülüklerini pandemi etkisinin devam ettiği dönem boyunca 'karşılıklı olarak' askıya almıştır."