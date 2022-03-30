Yargıtay’da yeni binaya hizmet için teşekkür töreni

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay yeni hizmet binası projelendirme ve yapımına katkıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerine, Rönesans Holding yetkililerine, proje mimar ve mühendisleri ile Yargıtay mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Kabul Salonu'nda düzenlenen törenle, Yargıtay yeni hizmet binası projelendirme ve yapımına katkıda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerine, Rönesans Holding yetkililerine, proje mimar ve mühendisleri ile Yargıtay mensuplarına teşekkür belgesi takdim etti.

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Akın da katıldı.