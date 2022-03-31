AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’a coşkulu karşılama

Bir dizi çalışma ve faaliyetlere katılmak üzere Diyarbakır'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, 2019 yerel seçimlerinin ardında 20 yıl sonra HDP'den AK Parti'ye geçen Bağlar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, partililer ve vatandaşlardan oluşan kalabalık bir kitle tarafından karşılanan Kurtulmuş'un ziyaretine önceki dönem Tarım Bakanı ve milletvekili Mehmet Mehdi Eker, önceki dönem tarım bakanlarından Kutbettin Arzu, Diyarbakır Valisi Münir Karaoğlu, AK Parti MYK Üyesi Suna Kepolu Ataman, Batman Milletvekili Ziver Özdemir, AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ile AK Parti il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu'ndan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, bir süre sohbet etti.

"ZİYARET MOTİVASYONUMUZU ARTIRDI"

Başkan Beyoğlu, belediye olarak üç yılda her alanda büyük bir değişime imza attıklarını, bunu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek Kurtulmuş'un ziyaretinden çok büyük gurur duyduklarını söyledi.

Beyoğlu, "Bu ziyaretiniz üç yıldır aşkla yürütmüş olduğumuz hizmet motivasyonumuzu ziyadesiyle artırmıştır" ifadelerini kullandı.