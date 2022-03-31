Evlat nöbetine büyük katılım

Diyarbakır
'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan annelerin HDP İl Binası
önündeki evlat nöbeti 940 gündür devam ediyor. 274 ailenin devam ettirdiği eyleme her geçen gün katılım sürüyor. Manisa
'dan Diyarbakır'a gelen 5 aile daha eyleme dahil oldu. 9 yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan Ömür Yalçın
'ın annesi Kudret Aslan
, 29 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan Gülseren Doğan
'ın kardeşi Veysi Doğan
, 6 yıl önce 23 yaşındayken dağa götürülen Seyithan Yardımcı
'nın babası Sadrettin Yardımcı
, 29 yıl önce 23 yaşındayken dağa götürülen Yasin Şenol'un ağabeyi Vahdettin Şenol
ve 27 yıl önce dağa götürülen G.A.'nın kardeşi H.A. evlat nöbetine katıldı. Eyleme katılan aileleri, evlat nöbetini sürdüren aileler "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Anneler kazanacak, PKK ve HDP kaybedecek" şeklinde sloganlar atarak karşıladı. 5 ailenin eyleme katılımıyla evlat nöbetindeki aile sayısı 279'a ulaştı.
'ÇOCUKLARIMIZ GERİ DÖNSÜN'
Kardeşi Yasin için eyleme katılan Vahdettin Şenol, "Tüm ailelere teşekkür ederim. Burada durarak, bize yol gösterdiler. Kardeşimi PKK götürdü, o günden bu yana haber alamadım. 'Kahrolsun PKK' diyorum. Yandaşları da kahrolsun. Kardeşim gelene kadar buradan ayrılmayacağım" dedi. Sadrettin Yardımcı ise oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını dile getirerek, "Buradaki aileleri televizyonda gördük. Oğlumu istiyorum ve sonuna kadar da buradayım. Bütün çocuklar dönsün, gelsin" diye konuştu.