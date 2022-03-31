Eyüpsultan özel etkinliklerle Ramazan’a hazır

Yarın gece başlayacak olan Ramazan ayı için hazırlıklarını tamamlayan Eyüpsultan Belediyesi pandemi nedeniyle yapılamayan Ramazan etkinliklerine yeniden başlıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken SABAH'a yaptığı açıklamada, Ramazan ayı için düzenledikleri birbirinden özel etkinlikleri anlattı.



Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Biliyorsunuz Ramazan denince İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultan. İstanbul'daki bütün vatandaşlarımızı Ramazan ayında en iyi şekilde ağırlamak için hazırız. Eyüp Sultan Camii başta olmak üzere bütün camilerimizi gül suyu ile her gün temizleyeceğiz" dedi.



TRAFİKTE KALANLARA İFTARİYELİK DAĞITILACAK

Üniversitelilere özel iftar verileceğini açıklayan Başkan Deniz Köken, "Gençler bize başvurup iftarlarını alacak. Ayrıca iftar çadırımızda her gün BİN 500 kişiyle birlikte iftar yapacağız. Kitap Fuarımız 66 seçkin yayınevinin katılımıyla Zal Mahmut Paşa Külliyesinin önünde bugünden itibaren başladı. Külliyenin içerisinde söyleşiler, konserler, imza günleri olacak. Alibeyköy Osmanlı Park'ta Ramazan Çarşımız da bugün başlıyor, hemşehri buluşmalarımız ve çocuk etkinliklerimiz olacak. Her gün bir mahallemizde evlere iftar misafiri olacağız. Teravih sonrası camilerde şerbet ikramı yapacağız. İhtiyaç sahiplerine ulaştıracağımız gıda paketleri ve market kartları da hazır. İftara dakikalar kala trafik sıkışıklığı olan noktalarda, iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz" diye konuştu.