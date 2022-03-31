Masal kenti Hive’de destansı dostluk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, eşi Emine Erdoğan
ve Türk heyeti, Özbekistan
ziyaretinin ikinci gününde Türk-İslam tarihinin önemli merkezlerinden Hive
kentini ziyaret etti. Erdoğan 'Masal kenti' denilen Hive'yi ve tarihi İçan Kale
bölgesini ziyaret etmek üzere gittiği Urgenç Havalimanı
'nda çeşitli etkinliklerle karşılandı. "Özbekistan'a hoş geldiniz, değerli Türk kardeşlerimiz!" yazılı terminal binasının önünde ellerinde Türk bayrakları olan geleneksel kıyafetli gençler folklor gösterileri yaptı. Urgenç'ten karayoluyla tarihi şehir Hive'ye hareket eden Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev
ile eşi Ziroat Mirziyoyeva
eşlik etti.
Urgenç'i Hive'ye bağlayan yollarda geniş güvenlik önlemleri alınırken yolların tamamı Türk ve Özbekistan bayraklarıyla süslendi. Birçok yere Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetinin ziyaretinden duyulan memnuniyeti anlatan afişler asıldı. Erdoğan ve Mirziyoyev'e Türk heyeti de eşlik ederken, kafile İçan Kale alanında coşkuyla karşılandı. İki lider ve beraberindeki heyetlerin "İçan Kale" alanına gelmesiyle Türk geleneklerinden örnekler içeren bir karşılama töreni düzenlendi. Erdoğan ile Mirziyoyev, "İçan Kale" kısmından yürüyerek bölgedeki tarihi alanları gezdi. Ziyarette halk oyunu ekipleri performanslar sergilerken, Hive halkı geçmişten bugüne Türk kültürünü yansıtan kıyafetler giydi. Erdoğan, Hive'de onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
ÂLİMLER DİYARI
HİVE, bir zamanlar tüccarların, sanatkârların ve âlimlerin dolaştığı sokaklardaki tarihi dokusunu çok iyi muhafaza etmesiyle dikkati çekiyor. Toprak rengi ve kızılın hâkim olduğu kent, ülkenin diğer şehirlerine göre oldukça farklı bir havaya ve kendine has mimariye sahip bulunuyor. Şehir, cebir ve algoritmanın kurucusu olarak bilinen ve "0" rakamını bulan ünlü âlim El Harezmi
ile gökbilim, matematik ve doğa bilimleri alanındaki çalışmalarıyla tanınan bilim insanı El Biruni
'nin doğup büyüdüğü topraklara ev sahipliği yapmasıyla da ayrı bir öneme sahip. Bu özelliğiyle Hive'ye 'âlimler diyarı' da deniliyor. Geçmişte birçok devletin ele geçirmek için mücadele verdiği şehir, 17. yüzyılda Hive Hanlığı
'nın başkenti olmuştu.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti
'ne bağlanınca siyasi önemini kaybetti. Hive'nin mimari ve görsel açıdan en etkileyici bölümünü, içinde tek bir yeni yapının yer almadığı "İçan Kale" oluşturuyor. İçan (İç) Kale olarak bilinen surlarla çevrili eski kentte saraylar, camiler, medreseler ve anıtmezarlar yer alıyor. SSCB döneminde, 1970 ve 1980'lerde uygulanan koruma programı sonucu müze-şehir görünümü kazanan bölge, 1991'de Dünya Miras Listesi'ne alındı.