Örgütü avukatlar aracılığıyla yönetiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adnan Oktar
Silahlı Suç Örgütü'nün hukuk yapılanmasına yönelik operasyonuyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Avukatlar Sinem Mollahasanoğlu
, Burak Temiz
, Arzu Gül
, Ayşe Toprak
ve Tuğba Bal
'ın örgütün hukuk yapılanmasında yer aldığı öne sürüldü. Avukatlar, elebaşı Adnan Oktar'ın emir ve talimatlarını dışarıdaki örgüt üyelerine iletmek, müşteki ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı düşünenlere baskı kurmakla suçlanıyor. Örgütten ayrılan Uğur Şahin
tarafından geçen yıl yapılan ihbara göre, tutuklanan örgüt üyelerinin farklı cezaevlerine gönderilmesine rağmen avukatlar aracılığıyla Adnan Oktar'ın örgüt üyeleriyle irtibat sağladığı, bu şekilde örgütü aktif tutmaya çalıştığı öne sürüldü. Dilekçede avukatların, "kamuoyunu yönlendirme ve lobi faaliyetlerinin en çekirdek merkezi olarak örgütün beyni konumunda hareket ettiği" kaydedildi. Bu arada aralarında örgütün kilit isimlerinden Oktar Babuna
'nın da bulunduğu 53 sanık yeniden yakalanıp cezaevine konuldu.